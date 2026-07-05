Россияне второй день атакуют добывающие объекты "Нафтогаза" в трех областях: бушуют масштабные пожары, имеются значительные разрушения

Второй день подряд под обстрелом находятся добывающие объекты Группы "Нафтогаз", обстрелы продолжаются до сих пор.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, под российскими атаками находятся ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Враг применяет дроны различного типа, в том числе реактивные. Атаки продолжаются практически непрерывно с вчерашнего утра.

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Имеются значительные разрушения

Сообщается, что на нескольких объектах разразились масштабные пожары, имеются значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена.



Работники не пострадали - благодаря своевременно принятым мерам безопасности.



В "Нафтогазе" добавили, что полный масштаб повреждений пока установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

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