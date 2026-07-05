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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Росіяни другий день атакують видобувні об’єкти "Нафтогазу" у трьох областях: вирують масштабні пожежі, є значні руйнування

Атаки РФ на об’єкти Нафтогазу

Другий день поспіль під ударами перебувають видобувні об’єкти Групи "Нафтогаз", обстріли тривають досі.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під російськими атаками - низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку.

Також читайте: Росія атакувала газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Є значні руйнування

Повідомляється, що на кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено.

Працівники не постраждали - завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.

У Нафтогазі" додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Читайте: Ракети та дрони вдарили по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині й Харківщині

Автор: 

Нафтогаз (4468) обстріл (34943) Сумська область (4865) Полтавська область (1424) Харківська область (2942)
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Топ коментарі
+13
Невдовзі буде -потужна словесна відповідь від -зе
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05.07.2026 15:55 Відповісти
+6
Що робити з космічними коригувальниками, не кажучи вже про звичайні розвідувальні дрони, які залітають у глибину території України і годинами літають?...
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05.07.2026 16:03 Відповісти
+2
Треба нашому лідару донести, він- "не в курсе"...
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05.07.2026 15:56 Відповісти

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