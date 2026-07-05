Росіяни другий день атакують видобувні об’єкти "Нафтогазу" у трьох областях: вирують масштабні пожежі, є значні руйнування
Другий день поспіль під ударами перебувають видобувні об’єкти Групи "Нафтогаз", обстріли тривають досі.
Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, під російськими атаками - низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку.
Є значні руйнування
Повідомляється, що на кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено.
Працівники не постраждали - завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.
У Нафтогазі" додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.
Топ коментарі
+13 Влад #592330
показати весь коментар05.07.2026 15:55 Відповісти Посилання
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.07.2026 16:03 Відповісти Посилання
+2 Evgen Karpenko
показати весь коментар05.07.2026 15:56 Відповісти Посилання
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