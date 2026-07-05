Росіяни другий день атакують видобувні об’єкти "Нафтогазу" у трьох областях: вирують масштабні пожежі, є значні руйнування

Другий день поспіль під ударами перебувають видобувні об’єкти Групи "Нафтогаз", обстріли тривають досі.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, під російськими атаками - низка об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині. Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку.

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Є значні руйнування

Повідомляється, що на кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено.



Працівники не постраждали - завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.



У Нафтогазі" додали, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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