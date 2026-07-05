На военном кладбище под Киевом, где из-за дождя просела почва, завершили восстановительные работы

На Национальном военном мемориальном кладбище завершили восстановление мест захоронений после просадки грунта, произошедшей из-за сильного ливня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой для "Укринформа".

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Ливень ускорил естественные процессы

По словам Калмыковой, интенсивные осадки после длительного периода жары привели к тому, что вода начала просачиваться вдоль могил. Из-за песчаного грунта произошло быстрое уплотнение и проседание.

"Из-за интенсивных осадков, прошедших после длительного периода высоких температур, вода стекала вдоль могил. Поскольку здесь песчаная почва, произошло ее быстрое уплотнение и проседание. Обычно этот процесс длится от полугода до полутора лет, но из-за ливня уплотнение почвы произошло довольно быстро", — пояснила она.

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Работы завершили за выходные

Министр отметила, что восстановительные работы начались сразу в пятницу вечером. Работники оперативно досыпали грунт возле мест захоронений.

"По состоянию на вечер воскресенья, 5 июля, все работы полностью завершены. Уход за могилами наших павших защитников и защитниц является одной из наших ключевых обязанностей", – подчеркнула Калмыкова.

Ранее сообщалось, что после сильного ливня на территории кладбища были размыты дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.

В госучреждении пояснили, что уплотнение почвы является естественным этапом традиционного захоронения. Это характерно для всех кладбищ и не свидетельствует о подтоплении или воздействии грунтовых вод.