На военном кладбище под Киевом, где из-за дождя просела почва, завершили восстановительные работы
На Национальном военном мемориальном кладбище завершили восстановление мест захоронений после просадки грунта, произошедшей из-за сильного ливня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой для "Укринформа".
Ливень ускорил естественные процессы
По словам Калмыковой, интенсивные осадки после длительного периода жары привели к тому, что вода начала просачиваться вдоль могил. Из-за песчаного грунта произошло быстрое уплотнение и проседание.
"Из-за интенсивных осадков, прошедших после длительного периода высоких температур, вода стекала вдоль могил. Поскольку здесь песчаная почва, произошло ее быстрое уплотнение и проседание. Обычно этот процесс длится от полугода до полутора лет, но из-за ливня уплотнение почвы произошло довольно быстро", — пояснила она.
Работы завершили за выходные
Министр отметила, что восстановительные работы начались сразу в пятницу вечером. Работники оперативно досыпали грунт возле мест захоронений.
"По состоянию на вечер воскресенья, 5 июля, все работы полностью завершены. Уход за могилами наших павших защитников и защитниц является одной из наших ключевых обязанностей", – подчеркнула Калмыкова.
Ранее сообщалось, что после сильного ливня на территории кладбища были размыты дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.
В госучреждении пояснили, что уплотнение почвы является естественным этапом традиционного захоронения. Это характерно для всех кладбищ и не свидетельствует о подтоплении или воздействии грунтовых вод.
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У КЕКЦ наголошують, що зафіксовані руйнування не можна списати на природне ущільнення землі після поховання. Оприлюднені екологами кадри свідчать про масштабне вимивання насипного шару ґрунту. Фахівці зазначають, що стихія вдарила саме по тих ділянках, щодо яких гідрологи заздалегідь застерігали через прорахунки у системі дренажу та відведення води.
"Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища", - наголошується у повідомленні.
Екологи додають, що перші серйозні проблеми проявилися вже зараз, коли на цвинтарі облаштовано лише кілька сотень могил. Тим часом меморіальний комплекс розрахований на 150 тисяч поховань, і попереду на об'єкт чекають тривалі осінні опади та зимові відлиги, які можуть погіршити ситуацію, застерігають у КЕКЦ.
Унаслідок масштабного підтоплення на об'єкті довелося екстрено проводити відновлювальні роботи, вказали у КЕКЦ.