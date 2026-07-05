В НВМК прокомментировали провалы возле могил: речь идет о "естественном проседании грунта". ФОТО

В Национальном военном мемориальном кладбище заявили, что провалы, образовавшиеся в отдельных местах недавних захоронений после аномальных осадков, являются "естественным проседанием грунта", и о размывании могил или воздействии грунтовых вод речи не идет.

Об этом говорится на странице НВМК в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"После аномальных осадков, зафиксированных в Киевской области, в отдельных местах недавних захоронений, произведенных в течение последних одного-двух месяцев, было зафиксировано естественное проседание грунта. Такой процесс является естественным после традиционных захоронений и происходит на всех кладбищах. Речь идет именно о естественном уплотнении почвы в местах захоронений, а не о размывании могил или воздействии грунтовых вод", - говорится в сообщении.

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Почему происходит проседание грунта?

Как отметили в НВМК, естественное проседание почвы происходит исключительно в пределах участка захоронения, где осуществлялось традиционное погребение и продолжается естественное уплотнение почвы. Временные надгробные сооружения при этом остаются в правильном положении, что подтверждает: речь идет именно о естественном проседании почвы, а не о размывании мест захоронений.

Также сообщается, что естественное уплотнение почвы после захоронения может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от типа почвы, погодных условий и времени, прошедшего после захоронения. Именно поэтому после захоронения устанавливаются временные надгробные сооружения, а постоянные монтируются примерно через год.

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Устранение последствий естественного проседания грунта

В НВМК пояснили, что на большинстве кладбищ устранение последствий естественного проседания грунта в основном ложится на плечи родных погибших. На Национальном военном мемориальном кладбище эту ответственность берет на себя государство. Работники кладбища постоянно осматривают территорию и оперативно подсыпают и выравнивают места, где произошло естественное проседание грунта.

"Отметим, что распространение непроверенной информации создает почву для ложных выводов и спекуляций. Именно поэтому по всем вопросам, касающимся Национального военного мемориального кладбища, рекомендуем обращаться за комментариями непосредственно в государственное учреждение", - добавили в НВМК.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области после ливня размыло дороги, а в зоне захоронений образовались провалы.