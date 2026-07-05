У НВМК прокоментували провали біля могил: Ідеться про "природне просідання ґрунту". ФОТО

У Національному військовому меморіальному кладовищі заявили, що провали, які утворилися на окремих місцях нещодавніх поховань після аномальних опадів, є "природним просіданням ґрунту", і про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод не йдеться.

По це йдеться на фейсбук-сторінці НВМК, передає Цензор.НЕТ.

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"Після аномальних опадів, зафіксованих на Київщині, на окремих місцях нещодавніх поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців, було зафіксовано природне просідання ґрунту. Такий процес є природним після традиційних поховань і відбувається на всіх кладовищах. Ідеться саме про природне ущільнення ґрунту в місцях поховань, а не про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод", - йдеться в повідомленні.

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Чому відбувається просідання ґрунту?

Як зазначили в НВМК, природне просідання ґрунту відбувається виключно в межах ділянки поховання, де здійснювалося традиційне поховання і триває природне ущільнення ґрунту. Тимчасові намогильні споруди при цьому залишаються у правильному положенні, що підтверджує: йдеться саме про природне просідання ґрунту, а не про розмивання місць поховань.

Також повідомляється, що природне ущільнення ґрунту після поховання може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від типу ґрунту, погодних умов та часу, що минув після поховання. Саме тому після поховання встановлюються тимчасові намогильні споруди, а постійні монтуються орієнтовно через рік.

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Усунення наслідків природного просідання ґрунту

У НВМК пояснили, що на більшості кладовищ усунення наслідків природного просідання ґрунту здебільшого лягає на плечі рідних полеглих. На Національному військовому меморіальному кладовищі цю відповідальність бере на себе держава. Працівники кладовища постійно здійснюють огляд території та оперативно виконують підсипання і вирівнювання місць, де відбулося природне просідання ґрунту.

"Зауважимо, що поширення неперевіреної інформації створює підґрунтя для хибних висновків і спекуляцій. Саме тому з усіх питань, що стосуються Національного військового меморіального кладовища, рекомендуємо звертатися за коментарями безпосередньо до державної установи", - додали в НВМК.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали.