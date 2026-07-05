На військовому кладовищі під Києвом, де через дощ просів ґрунт, завершили відновлювальні роботи

На Національному військовому меморіальному кладовищі завершили відновлення місць поховань після просідання ґрунту, яке сталося через сильну зливу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової для "Укрінформу".

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Злива прискорила природні процеси

За словами Калмикової, інтенсивні опади після тривалого періоду спеки призвели до того, що вода почала просочуватися вздовж могил. Через піщаний ґрунт відбулося швидке ущільнення та просідання.

"Через інтенсивні опади, які пройшли після тривалого періоду високих температур, вода опускалась вздовж могил. Оскільки тут піщаний ґрунт, відбулося його швидке ущільнення і просідання. Зазвичай цей процес триває від пів року до півтора року, але через зливу спресування ґрунтів відбулось доволі швидко", – пояснила вона.

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Роботи завершили за вихідні

Міністерка зазначила, що відновлювальні роботи розпочали одразу в п’ятницю ввечері. Працівники оперативно досипали ґрунт біля місць поховань.

"Станом на вечір неділі 5 липня всі роботи повністю завершено. Догляд за могилами наших полеглих захисників і захисниць є одним із наших ключових обов'язків", – наголосила Калмикова.

Раніше повідомлялося, що після сильної зливи на території кладовища були розмиті дороги, а в зоні поховань утворилися провали.

У держустанові пояснили, що ущільнення ґрунту є природним етапом традиційного поховання. Це характерно для всіх кладовищ і не свідчить про підтоплення чи вплив ґрунтових вод.