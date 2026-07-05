На військовому кладовищі під Києвом, де через дощ просів ґрунт, завершили відновлювальні роботи
На Національному військовому меморіальному кладовищі завершили відновлення місць поховань після просідання ґрунту, яке сталося через сильну зливу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової для "Укрінформу".
Злива прискорила природні процеси
За словами Калмикової, інтенсивні опади після тривалого періоду спеки призвели до того, що вода почала просочуватися вздовж могил. Через піщаний ґрунт відбулося швидке ущільнення та просідання.
"Через інтенсивні опади, які пройшли після тривалого періоду високих температур, вода опускалась вздовж могил. Оскільки тут піщаний ґрунт, відбулося його швидке ущільнення і просідання. Зазвичай цей процес триває від пів року до півтора року, але через зливу спресування ґрунтів відбулось доволі швидко", – пояснила вона.
Роботи завершили за вихідні
Міністерка зазначила, що відновлювальні роботи розпочали одразу в п’ятницю ввечері. Працівники оперативно досипали ґрунт біля місць поховань.
"Станом на вечір неділі 5 липня всі роботи повністю завершено. Догляд за могилами наших полеглих захисників і захисниць є одним із наших ключових обов'язків", – наголосила Калмикова.
Раніше повідомлялося, що після сильної зливи на території кладовища були розмиті дороги, а в зоні поховань утворилися провали.
У держустанові пояснили, що ущільнення ґрунту є природним етапом традиційного поховання. Це характерно для всіх кладовищ і не свідчить про підтоплення чи вплив ґрунтових вод.
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У КЕКЦ наголошують, що зафіксовані руйнування не можна списати на природне ущільнення землі після поховання. Оприлюднені екологами кадри свідчать про масштабне вимивання насипного шару ґрунту. Фахівці зазначають, що стихія вдарила саме по тих ділянках, щодо яких гідрологи заздалегідь застерігали через прорахунки у системі дренажу та відведення води.
"Одна сильна злива показала те, про що громада, гідрологи, екологи й фахівці говорили давно: місце для НВМК обране з грубим ігноруванням природних умов. Воно непридатне для кладовища", - наголошується у повідомленні.
Екологи додають, що перші серйозні проблеми проявилися вже зараз, коли на цвинтарі облаштовано лише кілька сотень могил. Тим часом меморіальний комплекс розрахований на 150 тисяч поховань, і попереду на об'єкт чекають тривалі осінні опади та зимові відлиги, які можуть погіршити ситуацію, застерігають у КЕКЦ.
Унаслідок масштабного підтоплення на об'єкті довелося екстрено проводити відновлювальні роботи, вказали у КЕКЦ.