Новорожденного на аппарате ИВЛ вывезли врачи из Славянска в Харьков

Из Славянска Донецкой области на машине скорой помощи эвакуировали новорожденного мальчика Артема, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Facebook Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Дорога под угрозой и борьба за жизнь

Врачам пришлось действовать очень быстро. Они стабилизировали состояние ребенка прямо в машине скорой помощи, подключили капельницы и провели интубацию. После этого мальчика осторожно доставили в Харьков.

"Медикам пришлось действовать молниеносно: стабилизировать состояние прямо в машине скорой помощи, подключить капельницы и провести интубацию, а затем осторожно и быстро доставить в Харьков. Ребенок был очень слаб, его жизнь поддерживали аппараты", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что сирену не включали, чтобы не привлекать внимание. Реанимобиль на скорости объезжал воронки на дороге, а водитель старался ехать максимально осторожно.

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Стабилизация состояния и передача врачам

Во время транспортировки ребенок не мог дышать самостоятельно. Парамедик постоянно контролировала показатели монитора и аппарата ИВЛ. Она меняла шприц с лекарством и следила за температурой в кувезе.

"Парамедик каждую минуту следила за показателями монитора и аппарата ИВЛ, меняла шприц на инфузомате с лекарством и регулировала температуру в кувезе, чтобы ребенку было тепло", - сообщили в центре.

Когда реанимобиль выехал на более безопасный участок дороги, состояние мальчика стабилизировалось. Ребенка доставили в областную детскую больницу в Харькове, где его уже ждала команда врачей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 июля, в больнице в Германии скончалась выпускница Харьковского национального медицинского университета Ннани Адаоби Мериан, получившая тяжелые ранения в результате российского авиаудара по Харькову 29 июня.

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