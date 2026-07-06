Новонародженого на апараті ШВЛ вивезли лікарі зі Слов’янська до Харкова

Із Слов’янська Донецької області реанімобілем евакуювали новонародженого хлопчика Артема, який перебував на апараті штучної вентиляції легень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні у Фейсбуці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Дорога під загрозою і боротьба за життя

Лікарям довелося діяти дуже швидко. Вони стабілізували стан дитини прямо в кареті швидкої допомоги, під’єднали крапельниці та провели інтубацію. Після цього хлопчика обережно транспортували до Харкова.

"Медикам довелося діяти блискавично: стабілізувати стан прямо в кареті екстреної медичної допомоги, під'єднати крапельниці та робити інтубацію, а потім обережно та швидко транспортувати до міста Харкова. Дитина була дуже слабкою, апарати підтримували її життя", – йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначили, що сирену не вмикали, щоб не привертати увагу. Реанімобіль на швидкості оминав вирви на дорозі, а водій намагався їхати максимально обережно.

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Стабілізація стану і передача лікарям

Під час транспортування дитина не могла дихати самостійно. Парамедик постійно контролювала показники монітора та апарата ШВЛ. Вона змінювала шприц з ліками та стежила за температурою в кувезі.

"Парамедик щохвилини поглядала на датчики монітора та ШВЛ, міняла шприц на інфузоматі з ліками та поправляла, корегувала температуру кувеза, щоб дитині було тепло", – повідомили у центрі.

Коли реанімобіль виїхав на безпечнішу ділянку дороги, стан хлопчика стабілізувався. Дитину доправили до обласної дитячої лікарні у Харкові, де на нього вже чекала команда лікарів.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 5 липня, у лікарні в Німеччині померла випускниця Харківського національного медичного університету Ннані Адаобі Меріан, яка зазнала тяжких поранень внаслідок російського авіаудару по Харкову 29 червня.

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