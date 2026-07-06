Мэр Харькова призвал водителей не задерживаться на АЗС во время тревог

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал водителей не задерживаться на автозаправках и не находиться рядом с ними во время воздушных тревог.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram.

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Опасность на АЗС во время воздушной тревоги

Мэр подчеркнул, что враг целенаправленно выбирает автозаправочные станции в качестве целей. В связи с этим он призвал горожан и гостей Харькова планировать заправку топлива заранее и не создавать скопления людей.

"Уже не в первый раз хочу обратить внимание на ситуацию вокруг автозаправочных станций. Очевидно, что враг целенаправленно выбрал их в качестве целей. Учитывая это, очень прошу всех горожан и гостей Харькова не задерживаться там без крайней необходимости. Безусловно, лучше планировать посещение АЗС, когда нет воздушной угрозы: быстро заправились — и поехали дальше, не создавая очередей", — отметил Терехов.

В то же время он подчеркнул, что дефицита топлива в городе нет, а власти постоянно общаются с сетями автозаправок по поводу мер безопасности.

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Обстрелы города и меры безопасности

По словам Терехова, вопрос об установке антидроновых сеток в Харькове будут решать военные, которые оценивают риски и эффективность таких решений.

"Конечно, местные власти готовы и будут максимально содействовать любым инициативам, способным реально повысить безопасность харьковчан, в том числе и установке антидроновых сеток. Но последнее слово здесь — за военными", — отметил он.

По его данным, на прошлой неделе в Харькове зафиксировали 24 обстрела. Враг применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны, беспилотники различных типов. В результате атак ранения получили 74 человека, среди них семеро детей. Погибли трое человек, в том числе один ребенок.

Также повреждены многоквартирные дома, частный сектор, дороги, автомобили, складские и хозяйственные помещения, объекты инфраструктуры. Зафиксированы попадания на территории предприятий, вблизи и непосредственно по автозаправочным станциям.

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