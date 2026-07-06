Мер Харкова закликав водіїв не затримуватися на АЗС під час тривог

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав водіїв не затримуватися на автозаправках і не перебувати поруч із ними під час повітряних тривог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Телеграмі.

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Небезпека на АЗС під час повітряної тривоги

Мер наголосив, що ворог цілеспрямовано обирає автозаправні станції як мішені. У зв’язку з цим він закликав містян і гостей Харкова планувати заправку пального заздалегідь і не створювати скупчення.

"Вже не вперше хочу звернути увагу на ситуацію навколо автозаправних станцій. Очевидно, що ворог цілеспрямовано обрав їх як мішені. З огляду на це, дуже прошу всіх містян та гостей Харкова не затримуватися там без нагальної потреби. Безумовно, краще планувати візит на АЗС, коли немає повітряної небезпеки: швидко залили пальне - і рушили далі, не створюючи черг", - зазначив Терехов.

Водночас він підкреслив, що дефіциту пального у місті немає, а влада постійно спілкується з мережами автозаправок щодо заходів безпеки.

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Обстріли міста та заходи безпеки

За словами Терехова, питання встановлення антидронових сіток у Харкові вирішуватимуть військові, які оцінюють ризики та ефективність таких рішень.

"Звісно, місцева влада готова і буде максимально сприяти будь-яким ініціативам, що здатні реально підвищити безпеку харківʼян, зокрема і встановленню антидронових сіток. Але остаточне слово тут - за військовими", - зауважив він.

За його даними, минулого тижня у Харкові зафіксували 24 обстріли. Ворог застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони, безпілотники різних типів. Унаслідок атак поранення отримали 74 людини, серед них семеро дітей. Загинули троє людей, серед яких дитина.

Також пошкоджено багатоквартирні будинки, приватний сектор, дороги, автомобілі, складські та господарські приміщення, об’єкти інфраструктури. Зафіксовані влучання на території підприємств, поблизу та безпосередньо по автозаправках.

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