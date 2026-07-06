Россияне нанесли удар по Славянску из "Смерча": повреждено 5 домов
Днём 6 июля российские войска обстреляли частный сектор Славянска в Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха в Facebook.
Удар по жилому сектору
По словам главы города, атака произошла в 14:50. Под обстрел попал частный сектор.
"Сегодня, 6 июля, в 14:50, враг нанёс удар по частному сектору Славянска из РСЗО "Смерч". Повреждено не менее 5 частных домов", — сообщил Вадим Лях.
Последствия обстрела
В результате атаки были повреждены как минимум пять частных жилых домов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что российские оккупанты нанесли удар авиабомбой ФАБ-250 с управляемым модулем по Краматорску. В результате атаки трое человек получили ранения.
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