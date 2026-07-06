Росіяни вдарили по Слов’янську зі "Смерча": пошкоджено 5 будинків
Вдень 6 липня російські війська обстріляли приватний сектор Слов’янська на Донеччині з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Фейсбуці.
Удар по житловому сектору
За словами очільника міста, атака сталася о 14:50. Під вогонь потрапив приватний сектор.
"Сьогодні, 6 липня, о 14:50, ворог завдав удару по приватному сектору Словʼянська РСЗВ "Смерч". Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків", - повідомив Вадим Лях.
Наслідки обстрілу
Унаслідок атаки зазнали пошкоджень щонайменше п’ять приватних житлових будинків. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що російські окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-250 із керованим модулем по Краматорську. Унаслідок атаки троє людей отримали поранення.
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