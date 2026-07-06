Молдова призвала граждан избегать поездок в Россию из-за рисков на границе

Молдова призвала граждан тщательно планировать поездки в Россию в связи с увеличением числа проверок на границе.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Молдовы, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Усиленные проверки на границе и риски для граждан

В ведомстве отметили, что в последнее время на российской и белорусской границах фиксируется больше случаев жестких проверок. Особое внимание уделяется мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, людям с недавно выданными паспортами, тем, кто посещал Украину, путешествует самостоятельно или имеет также российское гражданство.

По данным МИД, граждан могут допрашивать от трех до 12 часов. У них могут временно изымать документы и требовать доступ к телефонам и другим электронным устройствам. Также возможно прохождение проверки на полиграфе.

"Власти Республики Молдова получили информацию о случаях, когда на лиц, находившихся под административным арестом, оказывалось давление с целью подписания контрактов о поступлении на службу в вооруженные силы Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что отказ выполнять требования российских пограничников может привести к отказу во въезде или применению административных мер.

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Рекомендации МИД и угрозы вербовки

На фоне таких рисков гражданам рекомендуют заранее знакомиться с официальными рекомендациями по поездкам и без крайней необходимости не ехать в Россию.

Тем, кто уже столкнулся с трудностями, рекомендуют немедленно обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения Молдовы.

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