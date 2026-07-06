Молдова закликала громадян уникати поїздок до Росії через ризики на кордоні

Молдова закликала громадян обережно планувати поїздки до Росії через зростання кількості перевірок на кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Молдови, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Посилені перевірки на кордоні та ризики для громадян

У відомстві зазначили, що останнім часом на російському та білоруському кордонах фіксують більше випадків жорстких перевірок. Особливу увагу приділяють чоловікам віком від 18 до 60 років, людям із нещодавно виданими паспортами, тим, хто відвідував Україну, подорожує самостійно або має також російське громадянство.

За даними МЗС, громадян можуть допитувати від трьох до 12 годин. У них можуть тимчасово вилучати документи та вимагати доступ до телефонів і інших електронних пристроїв. Також можливе проходження перевірки на поліграфі.

"Влада Республіки Молдова отримала інформацію про випадки, коли на осіб, які перебували під адміністративним арештом, чинився тиск з метою підписання контрактів про вступ на службу до збройних сил Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що відмова виконувати вимоги російських прикордонників може призвести до відмови у в’їзді або застосування адміністративних заходів.

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Рекомендації МЗС і загрози вербування

На тлі таких ризиків громадянам радять заздалегідь ознайомлюватися з офіційними рекомендаціями щодо подорожей і без нагальної потреби не їхати до Росії.

Тим, хто вже зіткнувся з труднощами, рекомендують негайно звертатися до дипломатичних представництв або консульських установ Молдови.

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