В Киевской области 7 июля объявили Днем траура по погибшим в результате ударов РФ

В Киевской области во вторник, 7 июля, объявлен День траура по погибшим в результате массированной российской атаки.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки и потери в области

Калашник отметил, что на всей территории области будут приспущены государственные флаги. Также будут ограничены проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки.

По последним данным, в результате атаки погибли восемь человек. По состоянию на вечер известно о 58 пострадавших. В больницы госпитализированы 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Вражеский удар затронул Бучанский, Броварской, Бориспольский и Вышгородский районы. Наибольшие разрушения понесло Вишневое.

Всего в области повреждено 276 объектов, из которых 251 - в Вишневом. Среди них частные и многоквартирные дома, промышленные предприятия, торговые, складские, административные и производственные здания, помещения управления полиции, пункт базирования скорой медицинской помощи и транспортные средства.

"На всей территории области будут приспущены государственные флаги. Также будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и звучание развлекательной музыки", - сообщил Калашник.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной атаки РФ на столицу.

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