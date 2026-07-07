На Київщині 7 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ

У Київській області у вівторок, 7 липня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки та втрати в області

Калашник зазначив, що на всій території області буде приспущено державні прапори. Також обмежать проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули вісім людей. Станом на вечір відомо про 58 постраждалих. До лікарень госпіталізовано 20 людей, троє з них перебувають у важкому стані.

Ворожий удар зачепив Бучанський, Броварський, Бориспільський та Вишгородський райони. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе.

Загалом в області пошкоджено 276 об’єктів, із яких 251 у Вишневому. Серед них приватні та багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торговельні, складські, адміністративні та виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги і транспортні засоби.

"На всій території області буде приспущено державні прапори. Також буде обмежено проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики", – повідомив Калашник.

Раніше повідомлялося, що 7 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ на столицю.

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