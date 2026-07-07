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Рашисты выпустили ракеты в сторону Днепра: в городе раздались взрывы
В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили о движении ракет в сторону Днепра.
Впоследствии, по данным "Суспільного", в городе раздались взрывы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что РФ атаковала шесть районов Днепропетровской области: горели СТО, АЗС и склады
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