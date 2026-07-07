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Новости Атака на Днепр
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Рашисты выпустили ракеты в сторону Днепра: в городе раздались взрывы

Россия атаковала Днепр ракетами 7 июля: что известно?

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воздушные силы предупредили о движении ракет в сторону Днепра.

Впоследствии, по данным "Суспільного", в городе раздались взрывы.

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Что предшествовало?

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Днепр (4660) обстрел (33636) Днепропетровская область (5401) Днепровский район (439)
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