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Рашисти випустили ракети в бік Дніпра: у місті пролунали вибухи
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попередили про рух ракет в бік Дніпра.
Згодом, за даними суспільного, у місті пролунали вибухи.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що РФ атакувала шість районів Дніпропетровщини: горіли СТО, АЗС і склади.
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