УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро
1 173 4

Рашисти випустили ракети в бік Дніпра: у місті пролунали вибухи

Росія атакувала Дніпро ракетами 7 липня: що відомо?

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Повітряні сили попередили про рух ракет в бік Дніпра.

Згодом, за даними суспільного, у місті пролунали вибухи.

Читайте: Ворог атакував Дніпро: під ударом підприємство

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала шість районів Дніпропетровщини: горіли СТО, АЗС і склади.

Також читайте: Для виїзду за кордон оформлювали українців як іноземців на видворення: викрито посадовців міграційної служби у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3588) обстріл (34993) Дніпропетровська область (5222) Дніпровський район (449)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 