Поражены два предприятия ВПК в Брянской области, нефтебаза аэродрома "Белгород" и мосты в оккупированном Крыму, - Генштаб
В ночь на 7 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Так, как отмечается, нанесен удар по АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске.
Что известно о пораженном объекте?
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
АО "Группа Кремний ЭЛ" является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Предприятие производит микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцах вооружения Российской Федерации.
Удар по заводу "Брянский"
Также нанесен удар по заводу "Брянский" в городе Сельцо Брянской области РФ.
Зафиксировано четыре взрыва в районе предприятия. Результаты поражения уточняются.
Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, с помощью которых российские войска наносят удары по территории Украины.
Удар по аэродрому "Белгород"
Кроме того, поражена нефтебаза аэродрома "Белгород".
Размер нанесённого ущерба уточняется.
Другие поражения
- Также были поражены два железнодорожных моста в районах населенных пунктов Раздольное и Ички АР Крым. Объекты используются противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.
- Поражены склады материально-технических средств противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в Генштабе.
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