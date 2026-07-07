Поражены два предприятия ВПК в Брянской области, нефтебаза аэродрома "Белгород" и мосты в оккупированном Крыму, - Генштаб

В ночь на 7 июля в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Так, как отмечается, нанесен удар по АО "Группа Кремний ЭЛ" в Брянске.

Что известно о пораженном объекте?

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

АО "Группа Кремний ЭЛ" является одним из ведущих российских производителей микроэлектроники. Предприятие производит микросхемы, силовые полупроводниковые приборы и электронные компоненты, которые используются в системах управления, связи, радиоэлектронной борьбы и образцах вооружения Российской Федерации.

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Удар по заводу "Брянский"

Также нанесен удар по заводу "Брянский" в городе Сельцо Брянской области РФ.

Зафиксировано четыре взрыва в районе предприятия. Результаты поражения уточняются.

Брянский химический завод является важной составляющей военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты ракетного топлива, которые используются для изготовления боеприпасов и ракет, с помощью которых российские войска наносят удары по территории Украины.

Удар по аэродрому "Белгород"

Кроме того, поражена нефтебаза аэродрома "Белгород".

Размер нанесённого ущерба уточняется.

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Другие поражения

Также были поражены два железнодорожных моста в районах населенных пунктов Раздольное и Ички АР Крым. Объекты используются противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

Поражены склады материально-технических средств противника в районах Волновахи и Ясиноватой Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отметили в Генштабе.