Уражено два підприємства ВПК у Брянській області, нафтобазу аеродрому "Бєлгород" та мости в окупованому Криму, - Генштаб

У ніч на 7 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об'єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Так, як зазначається, завдано ураження АТ "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську.

Що про уражений об'єкт відомо?

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

АТ "Группа Кремний ЕЛ" є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння Російської федерації.

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Удар по заводу "Брянский"

Також завдано ураження заводу "Брянский" у місті Сельцо Брянської області РФ.

Зафіксовано чотири вибухи в районі підприємства. Результати ураження уточнюються.

Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України.

Удар по аеродрому "Бєлгород"

Окрім того, уражено нафтобазу аеродрому "Бєлгород".

Ступінь завданих збитків уточнюються.

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Інші ураження

Також уражено два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі АР Крим. Об'єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.