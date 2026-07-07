Уражено два підприємства ВПК у Брянській області, нафтобазу аеродрому "Бєлгород" та мости в окупованому Криму, - Генштаб
У ніч на 7 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об'єктів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Так, як зазначається, завдано ураження АТ "Группа Кремний ЕЛ" у Брянську.
Що про уражений об'єкт відомо?
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
АТ "Группа Кремний ЕЛ" є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння Російської федерації.
Удар по заводу "Брянский"
Також завдано ураження заводу "Брянский" у місті Сельцо Брянської області РФ.
Зафіксовано чотири вибухи в районі підприємства. Результати ураження уточнюються.
Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора. Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України.
Удар по аеродрому "Бєлгород"
Окрім того, уражено нафтобазу аеродрому "Бєлгород".
Ступінь завданих збитків уточнюються.
Інші ураження
- Також уражено два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі АР Крим. Об'єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.
- Уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - зазначили у Генштабі.
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