После массированной атаки РФ в Киевской области восстановили электроснабжение для 19 тысяч семей

В результате вчерашней массированной атаки РФ на Киевскую область произошли масштабные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

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Последствия вражеской атаки

Как отмечается, в ночь на 6 июля Киевская область вновь подверглась массированной вражеской атаке. Последствия обстрелов зафиксировали в Бучанском, Фастовском, Вышгородском и Броварском районах.

Как только позволила обстановка с безопасностью, энергетики приступили к ремонтным работам. Сейчас все дома снова обеспечены электричеством.

"19 000 семей снова со светом после обстрела", - уточнили в ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, 12 энергетиков ранены после российского обстрела в Донецкой области, - Минэнерго

Что предшествовало?

Как сообщалось, по последним данным, в результате атаки в Киевской области погибли восемь человек. По состоянию на вечер известно о 58 пострадавших. В больницы госпитализированы 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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