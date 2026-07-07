После массированной атаки РФ в Киевской области восстановили электроснабжение для 19 тысяч семей
В результате вчерашней массированной атаки РФ на Киевскую область произошли масштабные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Последствия вражеской атаки
Как отмечается, в ночь на 6 июля Киевская область вновь подверглась массированной вражеской атаке. Последствия обстрелов зафиксировали в Бучанском, Фастовском, Вышгородском и Броварском районах.
Как только позволила обстановка с безопасностью, энергетики приступили к ремонтным работам. Сейчас все дома снова обеспечены электричеством.
"19 000 семей снова со светом после обстрела", - уточнили в ДТЭК.
Что предшествовало?
Как сообщалось, по последним данным, в результате атаки в Киевской области погибли восемь человек. По состоянию на вечер известно о 58 пострадавших. В больницы госпитализированы 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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