Після масованої атаки РФ на Київщині відновили електропостачання для 19 тисяч родин
Через вчорашню масовану атаку РФ на Київщині були масштабні знеструмлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Наслідки ворожої атаки
Як зазначається, у ніч на 6 липня Київщина знову зазнала масованої ворожої атаки. Наслідки обстрілів зафіксували в Бучанському, Фастівському, Вишгородському та Броварському районах.
Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики почали ремонтні роботи. Наразі всі домівки знову з електрикою.
"19 000 родин знову зі світлом після обстрілу", - уточнили у ДТЕК.
Що передувало?
Як повідомлялося, за останніми даними, внаслідок атаки на Київщині загинули вісім людей. Станом на вечір відомо про 58 постраждалих. До лікарень госпіталізовано 20 людей, троє з них перебувають у важкому стані.
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