Зеленский на саммите НАТО: Украина развеяла представление о том, что у России может быть стратегический тыл

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать частью общего сообщества безопасности НАТО.

Об этом глава государства заявил на саммите НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что Украина ежедневно и еженощно отражает атаки сотен российских дронов.

"Украинский оборонный сектор наращивает потенциал даже во время полномасштабной войны. ... У меня есть вопрос к вам: действительно ли вы верите, что будет правильно оставлять за пределами НАТО страну и народ с таким уровнем оборонного потенциала? Если у нас есть такие возможности, если Украина уже знает, как сражаться, то имеет смысл, чтобы эти возможности стали частью коллективной обороны Альянса", — подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, это сделало бы всех в НАТО сильнее.

Также президент считает, что Украина должна стать частью общего сообщества безопасности.

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"Мы всегда будем рядом с источником проблемы — Россией. Украина для НАТО — это источник чрезвычайной оборонной мощи. За это время мы разрушили представление о том, что у России может быть стратегический тыл. Очень долго Россия считала, что у нее было территориальное преимущество, которого не было ни у кого другого. Глубокий тыл, где они могли бы безопасно производить всё, что связано с войной.

Россия верила, что никто не сможет туда добраться. А мы добрались до этого глубокого тыла. Буквально вчера украинские дроны прорвались сквозь российскую оборону и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. Это новая реальность", — подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что в России нет ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода на территории РФ, до которого бы не долетели украинские дроны.

В то же время он подчеркнул, что Украина сражается в этой войне не ради удовольствия, как Путин.

"Не ради геополитики. Россия принесла эту войну в Украину, убивает наших людей. Хочет уничтожить нашу независимость. Мы лишь защищаемся с первого дня этой войны. Мы повышаем цену этой войны для России", — добавил Зеленский.

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