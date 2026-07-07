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Зеленський на саміті НАТО: Україна знищила ідею, що у Росії може бути стратегічний тил

Зеленський виступив на саміті НАТО: що він сказав удари по РФ?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати частиною спільної безпекової спільноти НАТО.

Про це глава держави заявив на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що Україна щодня та щоночі відбиває атаки сотень російських дронів.

"Український оборонний сектор розбудовує потужності навіть під час повномасштабної війни. ... У мене є запитання до вас: чи ви дійсно вірите, що буде правильно залишати за межами НАТО країну та народ з таким рівнем оборонної спроможності? Якщо у нас є такі потужності, якщо Україна вже знає як боротися, то є сенс, щоб ці потужності стали частиною колеквтиної оборони Альянсу", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, це зробило б усіх в НАТО сильнішими.

Також президент вважає, що Україна має стати частиною спільної безпекової спільноти.

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"Ми завжди будемо поряд із джерелом проблеми - Росією. Україна для НАТО - це джерело надзвичайної оборонної потужності. За це й час ми знищили ідею, що у Росії може бути стратегічний тил. Дуже довго Росія вважала, що у них була територіальна перевага, якою не було ні в кого іншого. Глибокий тил, де вони могли б безпечно виробляти все пов'язане з війною.

Росія вірила, що ніхто не зможе туди дісталися. А ми дісталися до цього глибокого тилу. Лише вчора українські дрони пробилися крізь російську оборону і вдарили по нафтопереробному заводу в Сибіру. Це нова реальність", - наголосив Зеленський.

Також президент зауважив, що немає у Росії великого нафтопереробного заводу на території РФ, до якого б не долетіли українські дрони. 

Водночас він наголосив, що Україна бореться у цій війні не для задоволення, як Путін. 

"Не заради геополітики. Росія принесла цю війну в Україну, вбиває наших людей. Хоче знищити нашу незалежність. Ми лише обороняємось із першого дня цієї війни. Ми піднімаємо ціну цієї війни для Росії", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) НАТО (7302) НПЗ (1089)
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Топ коментарі
+2
Баран навіть не може зрозуміти, що це тимчасова перевага.
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07.07.2026 14:33 Відповісти
+2
так ми це зрозуміли...вчора при обстрилі
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07.07.2026 14:34 Відповісти
+1
Вперше чую таку ідею 🤔. За " нєпабєдімий флот" чув, за " супер пупєр десантників" чув. За тил не чув😸
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07.07.2026 14:31 Відповісти

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