Зеленський на саміті НАТО: Україна знищила ідею, що у Росії може бути стратегічний тил
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати частиною спільної безпекової спільноти НАТО.
Про це глава держави заявив на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що Україна щодня та щоночі відбиває атаки сотень російських дронів.
"Український оборонний сектор розбудовує потужності навіть під час повномасштабної війни. ... У мене є запитання до вас: чи ви дійсно вірите, що буде правильно залишати за межами НАТО країну та народ з таким рівнем оборонної спроможності? Якщо у нас є такі потужності, якщо Україна вже знає як боротися, то є сенс, щоб ці потужності стали частиною колеквтиної оборони Альянсу", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, це зробило б усіх в НАТО сильнішими.
Також президент вважає, що Україна має стати частиною спільної безпекової спільноти.
"Ми завжди будемо поряд із джерелом проблеми - Росією. Україна для НАТО - це джерело надзвичайної оборонної потужності. За це й час ми знищили ідею, що у Росії може бути стратегічний тил. Дуже довго Росія вважала, що у них була територіальна перевага, якою не було ні в кого іншого. Глибокий тил, де вони могли б безпечно виробляти все пов'язане з війною.
Росія вірила, що ніхто не зможе туди дісталися. А ми дісталися до цього глибокого тилу. Лише вчора українські дрони пробилися крізь російську оборону і вдарили по нафтопереробному заводу в Сибіру. Це нова реальність", - наголосив Зеленський.
Також президент зауважив, що немає у Росії великого нафтопереробного заводу на території РФ, до якого б не долетіли українські дрони.
Водночас він наголосив, що Україна бореться у цій війні не для задоволення, як Путін.
"Не заради геополітики. Росія принесла цю війну в Україну, вбиває наших людей. Хоче знищити нашу незалежність. Ми лише обороняємось із першого дня цієї війни. Ми піднімаємо ціну цієї війни для Росії", - додав Зеленський.
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