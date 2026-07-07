Навроцький не планує зустрічатися із Зеленським на саміті НАТО
У лідера Польщі Кароля Навроцького не заплановано зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО.
Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"За програмою не передбачено двосторонніх зустрічей (із Зеленським), але ми не виключаємо, що може відбутися якийсь контакт. Проте такої зустрічі у програмі немає", - зазначив він.
Пшидач сказав, що Польща не ініціює цієї зустрічі. За його словами, наразі "м’яч на боці України", тому зустріч без конкретного позитивного результату не має сенсу.
"Діалог є важливим за умови, якщо інша сторона готова до конструктивного діалогу, а не лише до спільної фотографії", - сказав голова Бюро міжнародної політики.
Також він прокоментував зустріч глави МЗС Польщі Сікорського та українського міністра Сибіги:
"(Зустріч. - Ред.)не дала жодного позитивного результату, крім схвальних відгуків за цей візит для Сибіги від міжнародних ЗМІ".
"Здається, Польща нічого не отримала від цього візиту. Тому зустріч заради зустрічі не несе жодної цінності. Якщо Президент України хоче поправити відносини з Польщею, то він прекрасно знає, що потрібно зробити", - додав Пшидач.
Що передувало?
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
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@golobutsky
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15 год
Як повідомив в понеділок віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Варшава передала Києву допомогу на 4,4 млрд доларів: близько 4 млрд доларів - у 2022-23 роках (що становило в середньому 2 млрд доларів на рік), ще 0,4 млрд доларів - у 2024-26 роках (тобто 0,2 млрд доларів на рік у середньому).
Офіційний Київ завжди позначав обсяг допомоги від Польщі як "неоціненний". І цим, схоже, спонукав частину польських політиків до дещо надмірної самооцінки. Що і призвело зрештою до абсурдних вимог і навіть ультиматумів.
При тому той же Навроцький цілком адекватно оцінює обсяг внеску Польщі порівняно з іншими країнами ЄС (а також в курсі, що мільйони біженців стали не навантаженням на польський бюджет, а джерелом його наповнення; плюс аргументом для відмови Брюсселю прийняти африканських мігрантів, чого б польські виборці не простили будь-якій владі). Тому волів би замовчати конкретні цифри - щоб не провокувати порівняння, а лишатись в романтичних дефініціях "дуже багато", "неоціненно", "неймовірно щедро" тощо. Туск, фактично, підставив Навроцького з цією публічною декларацією точних витрат на Україну.
Адже як брати точні цифри, то кожен може побачити, що Польща дала в рази і на порядок менше, ніж інші союзники, водночас тільки їй спало на думку ставити жорсткі вимоги Україні щодо суверенних питань нашої історії, державності тощо.
Це не припущення - це висновок з офіційних цифр допомоги. Для порівняння візьмемо Польщу, всемеро меншу від неї Норвегію і в 13,5 разів меншу Литву. І от у відносних витратах Польща вже точно не виглядає найбільшою благодійницею. І навіть просто щедрим вкладником.
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💰38-мільйонна Польща, за даними Косіняк-Камиша, надала допомоги на 4,4 млрд доларів за 4 роки Великої війни, а на цей рік виділила, як і на 2025-й, лише 0,2 млрд доларів.
💰5,6-мільйонна Норвегія, як зафіксував Forbes, за 2022-25 надала Україні 13,6 млрд доларів (від 1,4 млрд дол 2022-го до понад 7 млрд доларів 2025-го), а на 2026-й вже виділила 9 млрд доларів. І окремо скидалась на понад мільярд з європейськими країнами на програму PURL для закупівлі зокрема американської зброї для нас. І ще підтримує гуманітарні програми і закупівлю енергетичного обладнання. І фінансує евакуацію та лікування поранених. І розпочато спільне виробництво бойових дронів.
💰2,8-мільйонна Литва (тобто, менше від населення одного Києва) за 4 роки надала нам допомоги на 1,9 млрд доларів (343 млн дол. 2022-го, а в 2025 році військова підтримка від Литви досягла 0,28% її ВВП). Плюс навчання і оснащення підрозділів розмінування. Литва навіть оновила Стратегію нацбезпеки, яка тепер передбачає щорічне виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України у сфері безпеки та оборони. Якщо міряти на Польщу, то для 1 трлн дол. її номінального ВВП у 2025-му це було би 2,5 млрд дол., а не 0,2 млрд дол. - тобто, Литва витрачає на підтримку Україні і її армії стримування Росії в 12,5 разів більше, ніж Польща.