Навроцький не планує зустрічатися із Зеленським на саміті НАТО

У лідера Польщі Кароля Навроцького не заплановано зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"За програмою не передбачено двосторонніх зустрічей (із Зеленським), але ми не виключаємо, що може відбутися якийсь контакт. Проте такої зустрічі у програмі немає", - зазначив він.

Пшидач сказав, що Польща не ініціює цієї зустрічі. За його словами, наразі "м’яч на боці України", тому зустріч без конкретного позитивного результату не має сенсу.

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"Діалог є важливим за умови, якщо інша сторона готова до конструктивного діалогу, а не лише до спільної фотографії", - сказав голова Бюро міжнародної політики.

Також він прокоментував зустріч глави МЗС Польщі Сікорського та українського міністра Сибіги:

"(Зустріч. - Ред.)не дала жодного позитивного результату, крім схвальних відгуків за цей візит для Сибіги від міжнародних ЗМІ".

"Здається, Польща нічого не отримала від цього візиту. Тому зустріч заради зустрічі не несе жодної цінності. Якщо Президент України хоче поправити відносини з Польщею, то він прекрасно знає, що потрібно зробити", - додав Пшидач.

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Що передувало?

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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