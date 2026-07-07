Навроцкий не планирует встречаться с Зеленским на саммите НАТО

У лидера Польши Кароля Навроцкого не запланировано встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"В программе не предусмотрено двусторонних встреч (с Зеленским), но мы не исключаем, что может состояться какой-то контакт. Однако такой встречи в программе нет", - отметил он.

Пшидач сказал, что Польша не инициирует эту встречу. По его словам, сейчас "мяч на стороне Украины", поэтому встреча без конкретного положительного результата не имеет смысла.

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"Диалог важен при условии, что другая сторона готова к конструктивному диалогу, а не только к совместной фотографии", - сказал глава Бюро международной политики.

Также он прокомментировал встречу главы МИД Польши Сикорского и украинского министра Сибиги:

"(Встреча. - Ред.) не дала ни одного положительного результата, кроме одобрительных отзывов о визите Сибиги со стороны международных СМИ".

"Похоже, Польша ничего не получила от этого визита. Поэтому встреча ради самой встречи не несет никакой ценности. Если президент Украины хочет наладить отношения с Польшей, то он прекрасно знает, что нужно сделать", - добавил Пшидач.

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Что этому предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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