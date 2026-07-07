Навроцкий не планирует встречаться с Зеленским на саммите НАТО
У лидера Польши Кароля Навроцкого не запланировано встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО.
Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"В программе не предусмотрено двусторонних встреч (с Зеленским), но мы не исключаем, что может состояться какой-то контакт. Однако такой встречи в программе нет", - отметил он.
Пшидач сказал, что Польша не инициирует эту встречу. По его словам, сейчас "мяч на стороне Украины", поэтому встреча без конкретного положительного результата не имеет смысла.
"Диалог важен при условии, что другая сторона готова к конструктивному диалогу, а не только к совместной фотографии", - сказал глава Бюро международной политики.
Также он прокомментировал встречу главы МИД Польши Сикорского и украинского министра Сибиги:
"(Встреча. - Ред.) не дала ни одного положительного результата, кроме одобрительных отзывов о визите Сибиги со стороны международных СМИ".
"Похоже, Польша ничего не получила от этого визита. Поэтому встреча ради самой встречи не несет никакой ценности. Если президент Украины хочет наладить отношения с Польшей, то он прекрасно знает, что нужно сделать", - добавил Пшидач.
Что этому предшествовало?
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
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@golobutsky
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15 год
Як повідомив в понеділок віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Варшава передала Києву допомогу на 4,4 млрд доларів: близько 4 млрд доларів - у 2022-23 роках (що становило в середньому 2 млрд доларів на рік), ще 0,4 млрд доларів - у 2024-26 роках (тобто 0,2 млрд доларів на рік у середньому).
Офіційний Київ завжди позначав обсяг допомоги від Польщі як "неоціненний". І цим, схоже, спонукав частину польських політиків до дещо надмірної самооцінки. Що і призвело зрештою до абсурдних вимог і навіть ультиматумів.
При тому той же Навроцький цілком адекватно оцінює обсяг внеску Польщі порівняно з іншими країнами ЄС (а також в курсі, що мільйони біженців стали не навантаженням на польський бюджет, а джерелом його наповнення; плюс аргументом для відмови Брюсселю прийняти африканських мігрантів, чого б польські виборці не простили будь-якій владі). Тому волів би замовчати конкретні цифри - щоб не провокувати порівняння, а лишатись в романтичних дефініціях "дуже багато", "неоціненно", "неймовірно щедро" тощо. Туск, фактично, підставив Навроцького з цією публічною декларацією точних витрат на Україну.
Адже як брати точні цифри, то кожен може побачити, що Польща дала в рази і на порядок менше, ніж інші союзники, водночас тільки їй спало на думку ставити жорсткі вимоги Україні щодо суверенних питань нашої історії, державності тощо.
Це не припущення - це висновок з офіційних цифр допомоги. Для порівняння візьмемо Польщу, всемеро меншу від неї Норвегію і в 13,5 разів меншу Литву. І от у відносних витратах Польща вже точно не виглядає найбільшою благодійницею. І навіть просто щедрим вкладником.
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💰38-мільйонна Польща, за даними Косіняк-Камиша, надала допомоги на 4,4 млрд доларів за 4 роки Великої війни, а на цей рік виділила, як і на 2025-й, лише 0,2 млрд доларів.
💰5,6-мільйонна Норвегія, як зафіксував Forbes, за 2022-25 надала Україні 13,6 млрд доларів (від 1,4 млрд дол 2022-го до понад 7 млрд доларів 2025-го), а на 2026-й вже виділила 9 млрд доларів. І окремо скидалась на понад мільярд з європейськими країнами на програму PURL для закупівлі зокрема американської зброї для нас. І ще підтримує гуманітарні програми і закупівлю енергетичного обладнання. І фінансує евакуацію та лікування поранених. І розпочато спільне виробництво бойових дронів.
💰2,8-мільйонна Литва (тобто, менше від населення одного Києва) за 4 роки надала нам допомоги на 1,9 млрд доларів (343 млн дол. 2022-го, а в 2025 році військова підтримка від Литви досягла 0,28% її ВВП). Плюс навчання і оснащення підрозділів розмінування. Литва навіть оновила Стратегію нацбезпеки, яка тепер передбачає щорічне виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України у сфері безпеки та оборони. Якщо міряти на Польщу, то для 1 трлн дол. її номінального ВВП у 2025-му це було би 2,5 млрд дол., а не 0,2 млрд дол. - тобто, Литва витрачає на підтримку Україні і її армії стримування Росії в 12,5 разів більше, ніж Польща.
Не допоможе - Вован його все одно десь перехопить !