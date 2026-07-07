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Новости Отношения Украины и Польши
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Навроцкий не планирует встречаться с Зеленским на саммите НАТО

Навроцкий и Зеленский не встретятся на саммите НАТО

У лидера Польши Кароля Навроцкого не запланировано встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Подробности

"В программе не предусмотрено двусторонних встреч (с Зеленским), но мы не исключаем, что может состояться какой-то контакт. Однако такой встречи в программе нет", - отметил он.

Пшидач сказал, что Польша не инициирует эту встречу. По его словам, сейчас "мяч на стороне Украины", поэтому встреча без конкретного положительного результата не имеет смысла.

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"Диалог важен при условии, что другая сторона готова к конструктивному диалогу, а не только к совместной фотографии", - сказал глава Бюро международной политики.

Также он прокомментировал встречу главы МИД Польши Сикорского и украинского министра Сибиги:

"(Встреча. - Ред.) не дала ни одного положительного результата, кроме одобрительных отзывов о визите Сибиги со стороны международных СМИ".

"Похоже, Польша ничего не получила от этого визита. Поэтому встреча ради самой встречи не несет никакой ценности. Если президент Украины хочет наладить отношения с Польшей, то он прекрасно знает, что нужно сделать", - добавил Пшидач.

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Что этому предшествовало?

  • Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
  • Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24749) Польша (9263) Навроцкий Кароль (196)
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Топ комментарии
+11
Alex Golobutsky (Олексій Голобуцький)
@golobutsky
·
15 год
Як повідомив в понеділок віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Варшава передала Києву допомогу на 4,4 млрд доларів: близько 4 млрд доларів - у 2022-23 роках (що становило в середньому 2 млрд доларів на рік), ще 0,4 млрд доларів - у 2024-26 роках (тобто 0,2 млрд доларів на рік у середньому).

Офіційний Київ завжди позначав обсяг допомоги від Польщі як "неоціненний". І цим, схоже, спонукав частину польських політиків до дещо надмірної самооцінки. Що і призвело зрештою до абсурдних вимог і навіть ультиматумів.

При тому той же Навроцький цілком адекватно оцінює обсяг внеску Польщі порівняно з іншими країнами ЄС (а також в курсі, що мільйони біженців стали не навантаженням на польський бюджет, а джерелом його наповнення; плюс аргументом для відмови Брюсселю прийняти африканських мігрантів, чого б польські виборці не простили будь-якій владі). Тому волів би замовчати конкретні цифри - щоб не провокувати порівняння, а лишатись в романтичних дефініціях "дуже багато", "неоціненно", "неймовірно щедро" тощо. Туск, фактично, підставив Навроцького з цією публічною декларацією точних витрат на Україну.

Адже як брати точні цифри, то кожен може побачити, що Польща дала в рази і на порядок менше, ніж інші союзники, водночас тільки їй спало на думку ставити жорсткі вимоги Україні щодо суверенних питань нашої історії, державності тощо.

Це не припущення - це висновок з офіційних цифр допомоги. Для порівняння візьмемо Польщу, всемеро меншу від неї Норвегію і в 13,5 разів меншу Литву. І от у відносних витратах Польща вже точно не виглядає найбільшою благодійницею. І навіть просто щедрим вкладником.
==
💰38-мільйонна Польща, за даними Косіняк-Камиша, надала допомоги на 4,4 млрд доларів за 4 роки Великої війни, а на цей рік виділила, як і на 2025-й, лише 0,2 млрд доларів.

💰5,6-мільйонна Норвегія, як зафіксував Forbes, за 2022-25 надала Україні 13,6 млрд доларів (від 1,4 млрд дол 2022-го до понад 7 млрд доларів 2025-го), а на 2026-й вже виділила 9 млрд доларів. І окремо скидалась на понад мільярд з європейськими країнами на програму PURL для закупівлі зокрема американської зброї для нас. І ще підтримує гуманітарні програми і закупівлю енергетичного обладнання. І фінансує евакуацію та лікування поранених. І розпочато спільне виробництво бойових дронів.

💰2,8-мільйонна Литва (тобто, менше від населення одного Києва) за 4 роки надала нам допомоги на 1,9 млрд доларів (343 млн дол. 2022-го, а в 2025 році військова підтримка від Литви досягла 0,28% її ВВП). Плюс навчання і оснащення підрозділів розмінування. Литва навіть оновила Стратегію нацбезпеки, яка тепер передбачає щорічне виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України у сфері безпеки та оборони. Якщо міряти на Польщу, то для 1 трлн дол. її номінального ВВП у 2025-му це було би 2,5 млрд дол., а не 0,2 млрд дол. - тобто, Литва витрачає на підтримку Україні і її армії стримування Росії в 12,5 разів більше, ніж Польща.
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07.07.2026 14:02 Ответить
+6
Буде поза спинами ховатися 😸
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07.07.2026 14:02 Ответить
+4
Очканув ?
Не допоможе - Вован його все одно десь перехопить !
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07.07.2026 14:03 Ответить

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