Россияне атаковали две бригады энергетиков на Донетчине, есть пострадавшие
В Донецкой области российские войска атаковали две бригады энергетиков во время выполнения работ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК в Telegram.
Удар во время работы энергетиков
По имеющейся информации, работники пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки.
"Наши коллеги пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки вследствие удара управляемой авиабомбой и атаки дрона", — сообщили в ДТЭК.
После атаки энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили их в больницу.
Последствия атаки и предыдущие случаи
Вследствие обстрела также были повреждены служебные автомобили бригад.
Ранее сообщалось, что враг атаковал шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области: 1 работник погиб, 5 получили ранения.
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