Россияне атаковали две бригады энергетиков на Донетчине, есть пострадавшие

В Донецкой области российские войска атаковали две бригады энергетиков во время выполнения работ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы ДТЭК в Telegram.

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Удар во время работы энергетиков

По имеющейся информации, работники пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки.

"Наши коллеги пострадали в одном из прифронтовых населенных пунктов во время ремонта и служебной поездки вследствие удара управляемой авиабомбой и атаки дрона", — сообщили в ДТЭК.

После атаки энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили их в больницу.

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Последствия атаки и предыдущие случаи

Вследствие обстрела также были повреждены служебные автомобили бригад.

Ранее сообщалось, что враг атаковал шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области: 1 работник погиб, 5 получили ранения.

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