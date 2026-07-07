Росіяни атакували дві бригади енергетиків на Донеччині, є постраждалі
У Донецькій області російські війська атакували дві бригади енергетиків під час виконання робіт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Групи ДТЕК у Телеграмі.
Удар під час роботи енергетиків
За наданою інформацією, працівники постраждали в одному з прифронтових населених пунктів під час ремонту та службової поїздки.
"Наші колеги постраждали в одному з прифронтових населених пунктів під час ремонту та службової поїздки внаслідок удару керованою авіабомбою й атаки дрона", - повідомили у ДТЕК.
Після атаки енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили їх до лікарні.
Наслідки атаки та попередні випадки
Унаслідок обстрілу також були пошкоджені службові автомобілі бригад.
Раніше повідомлялося, що ворог атакував шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: 1 працівник загинув, 5 отримали поранення.
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