Росіяни атакували дві бригади енергетиків на Донеччині, є постраждалі

У Донецькій області російські війська атакували дві бригади енергетиків під час виконання робіт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Групи ДТЕК у Телеграмі.

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Удар під час роботи енергетиків

За наданою інформацією, працівники постраждали в одному з прифронтових населених пунктів під час ремонту та службової поїздки.

"Наші колеги постраждали в одному з прифронтових населених пунктів під час ремонту та службової поїздки внаслідок удару керованою авіабомбою й атаки дрона", - повідомили у ДТЕК.

Після атаки енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили їх до лікарні.

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Наслідки атаки та попередні випадки

Унаслідок обстрілу також були пошкоджені службові автомобілі бригад.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: 1 працівник загинув, 5 отримали поранення.

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