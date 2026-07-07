В Берлине призвали использовать опыт Украины в НАТО

НАТО заинтересовано в использовании боевого опыта Украины для укрепления собственной обороноспособности и сдерживания России.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Германии накануне саммита НАТО в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ.

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Опыт Украины как важный ресурс для НАТО

В ведомстве отметили, что Украина уже не является лишь получателем помощи от Запада. Благодаря быстрому развитию, в частности в сфере беспилотников, и опыту ведения современной войны она может предложить партнерам многое.

"Украина уже давно не является лишь получателем западной помощи — благодаря вынужденному стремительному военному развитию, особенно в сфере беспилотников, и опыту ведения войны будущего она может предложить Альянсу многое. НАТО нуждается в этих знаниях и этом опыте, чтобы успешно сдерживать Россию или, в случае необходимости, отразить нападение", — говорится в сообщении.

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что поддержка Украины останется одной из ключевых тем саммита НАТО, который проходит 7-8 июля в Анкаре.

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Вопросы помощи и безопасности на саммите

Ожидается, что государства-члены Альянса подтвердят готовность и в дальнейшем оказывать Украине военную помощь для самообороны.

Также участники саммита обсудят вопросы долгосрочных гарантий безопасности после завершения войны, в частности в связи с более тесным сближением Украины с Европейским Союзом.

В немецком министерстве обороны добавили, что среди ключевых тем будут усиление европейской ответственности за собственную безопасность, увеличение оборонных расходов и наращивание производства вооружений.

Отдельно подчеркивается, что главной задачей Альянса остается надежное сдерживание России путем развития военного потенциала и демонстрации единства.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что Альянс должен обсуждать вопрос о присоединении Украины к НАТО.

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