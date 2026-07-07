У Берліні закликали використовувати досвід України в НАТО
НАТО зацікавлене у використанні бойового досвіду України для посилення власної обороноздатності та стримування Росії.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Німеччини напередодні саміту НАТО в Анкарі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Досвід України як важливий ресурс для НАТО
У відомстві зазначили, що Україна вже не є лише отримувачем допомоги від Заходу. Завдяки швидкому розвитку, зокрема у сфері безпілотників, і досвіду ведення сучасної війни вона має що запропонувати партнерам.
"Україна вже давно не є лише отримувачем західної допомоги - завдяки вимушеному стрімкому військовому розвитку, особливо у сфері безпілотників, і досвіду ведення війни майбутнього вона має що запропонувати Альянсу. НАТО потребує цих знань і цього досвіду, щоб успішно стримувати Росію або, у разі потреби, відбити напад, - йдеться у повідомленні.
У Міноборони ФРН наголосили, що підтримка України залишатиметься однією з ключових тем саміту НАТО, який проходить 7-8 липня в Анкарі.
Питання допомоги і безпеки на саміті
Очікується, що держави-члени Альянсу підтвердять готовність і надалі надавати Україні військову допомогу для самооборони.
Також учасники саміту обговорять питання довгострокових гарантій безпеки після завершення війни, зокрема через тісніше зближення України з Європейським Союзом.
У німецькому оборонному відомстві додали, що серед ключових тем будуть посилення європейської відповідальності за власну безпеку, збільшення оборонних витрат і нарощування виробництва озброєнь.
Окремо підкреслюється, що головним завданням Альянсу залишається надійне стримування Росії через розвиток військових спроможностей і демонстрацію єдності.
- Раніше президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що Альянс має обговорювати питання приєднання України до НАТО.
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