У Берліні закликали використовувати досвід України в НАТО

НАТО зацікавлене у використанні бойового досвіду України для посилення власної обороноздатності та стримування Росії.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Німеччини напередодні саміту НАТО в Анкарі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Досвід України як важливий ресурс для НАТО

У відомстві зазначили, що Україна вже не є лише отримувачем допомоги від Заходу. Завдяки швидкому розвитку, зокрема у сфері безпілотників, і досвіду ведення сучасної війни вона має що запропонувати партнерам.

"Україна вже давно не є лише отримувачем західної допомоги - завдяки вимушеному стрімкому військовому розвитку, особливо у сфері безпілотників, і досвіду ведення війни майбутнього вона має що запропонувати Альянсу. НАТО потребує цих знань і цього досвіду, щоб успішно стримувати Росію або, у разі потреби, відбити напад, - йдеться у повідомленні.

У Міноборони ФРН наголосили, що підтримка України залишатиметься однією з ключових тем саміту НАТО, який проходить 7-8 липня в Анкарі.

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Питання допомоги і безпеки на саміті

Очікується, що держави-члени Альянсу підтвердять готовність і надалі надавати Україні військову допомогу для самооборони.

Також учасники саміту обговорять питання довгострокових гарантій безпеки після завершення війни, зокрема через тісніше зближення України з Європейським Союзом.

У німецькому оборонному відомстві додали, що серед ключових тем будуть посилення європейської відповідальності за власну безпеку, збільшення оборонних витрат і нарощування виробництва озброєнь.

Окремо підкреслюється, що головним завданням Альянсу залишається надійне стримування Росії через розвиток військових спроможностей і демонстрацію єдності.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що Альянс має обговорювати питання приєднання України до НАТО.

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