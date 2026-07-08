Норвегия выделила более 260 млн евро на ракеты для ПВО Украины
Правительство Норвегии выделяет 3 млрд крон (более 269 млн евро) на поддержкупротивовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, передает Цензор.НЕТ.
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"Борьба Украины за собственную защиту - это также и наша борьба. Украина ежедневно подвергается российским атакам. Россия продолжает наносить воздушные удары по гражданскому населению, украинским городам и критически важной энергетической инфраструктуре. Украине удается перехватывать большинство дронов и крылатых ракет, однако ей необходимо усилить защиту от баллистических ракет. Это один из самых неотложных приоритетов Украины. Именно поэтому Норвегия сейчас выделяет 3 млрд норвежских крон на противовоздушную оборону", - подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Так, Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закупит новые ракеты для системы Patriot непосредственноу производителя - в США.
Также Норвегия продолжит поддержку возглавляемой США программы PURL.
"Учитывая длительные сроки производства отдельных ракет, Норвегия также планирует закупать ракеты Patriot у стран, которые уже имеют их на вооружении, чтобы обеспечить их быструю передачу Украине.
Украина предложила европейским партнерам присоединиться к разработке специализированной системы защиты от баллистических ракет. Это также может быть полезно для укрепления обороны Норвегии и других союзников. Норвегия уже предусмотрела финансирование, чтобы иметь возможность принять участие в этой инициативе", - отметили там.
В течение 2023–2025 годов Норвегия предоставила Украине в общей сложности 30 млрд норвежских крон на поддержку противовоздушной обороны. В 2026 году страна также выделяет значительные средства на дальнейшее укрепление украинской ПВО.
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