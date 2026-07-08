Норвегія виділила понд 260 млн євро на ракети до ППО для України

Уряд Норвегії надає 3 млрд крон (понад 269 млн євро) на підтриму протиповітряної оборони України.

Про це повідомила пресслужба уряду країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Боротьба України за власний захист - це також і наша боротьба. Україна щодня зазнає російських атак. Росія продовжує завдавати повітряних ударів по цивільному населенню, українських містах і критичній енергетичній інфраструктурі. Україні вдається перехоплювати більшість дронів і крилатих ракет, однак їй необхідно посилити захист від балістичних ракет. Це один із найнагальніших пріоритетів України. Саме тому Норвегія нині виділяє 3 млрд норвезьких крон на протиповітряну оборону", - наголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Так, Норвегія разом із Данією, Німеччиною та Канадою закупить нові ракети до Patriot безпосередньо у виробника - у США.

Також Норвегія продовжить підтримку очолюваної США програми PURL.

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"З огляду на тривалі строки виробництва окремих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети Patriot у країн, які вже мають їх на озброєнні, щоб забезпечити їх швидку передачу Україні.

Україна запросила європейських партнерів долучитися до розробки спеціалізованої системи захисту від балістичних ракет. Це також може бути корисним для зміцнення оборони Норвегії та інших союзників. Норвегія вже передбачила фінансування, щоб мати змогу взяти участь у цій ініціативі", - зазначили там.

Упродовж 2023–2025 років Норвегія надала Україні загалом 30 млрд норвезьких крон на підтримку протиповітряної оборони. У 2026 році країна також виділяє значні кошти на подальше зміцнення української ППО.

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