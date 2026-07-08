Украина вернула из оккупации еще 17 детей, которых россияне готовили к мобилизации и военной подготовке, - Кулеба

Украина вернула с временно оккупированных территорий ещё 17 детей и подростков. Среди спасённых - юноши, которых россияне пытались поставить на воинский учет и мобилизовать в армию РФ, а также 20-летняя девушка, которую заставляли проходить обязательную военную подготовку в оккупационном университете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба. По его словам, возвращение детей стало возможным благодаря поддержке партнеров в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

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"Каждый из них пережил угрозы, давление и попытки стереть их идентичность. Но теперь они в безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Среди спасенных – 20-летняя Настя, которую оккупационные власти заставили проходить обязательную военную подготовку в университете. По словам Кулебы, девушка годами жила в атмосфере тотального контроля и страха перед чеченскими военными, которые проверяли телефоны местных жителей и приставали даже к несовершеннолетним девушкам.

Также удалось эвакуировать 18-летнего Виктора. Из-за проукраинской надписи к нему домой пришли с обыском. После этого парень был вынужден скрывать свою проукраинскую позицию, постоянно менять место пребывания и скрываться, чтобы избежать принудительной постановки на воинский учет и последующей мобилизации в российскую армию.

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Еще один спасенный - 18-летний Стас. По словам Кулебы, юноша регулярно сталкивался с агрессивным поведением российских военных на улицах и неоднократно был вынужден избегать конфликтов и открытых провокаций со стороны вооруженных оккупантов. В его учебном заведении пытались поставить парня на воинский учет, однако ему удалось сбежать.

Сейчас эти трое молодых людей, а также еще 14 вернувшихся детей проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления". Там они получают психологическую поддержку, помощь в восстановлении документов и безопасное место для жизни.

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Николай Кулеба подчеркнул, что тысячи украинских детей до сих пор остаются на временно оккупированных территориях, где российские власти пытаются лишить их украинской идентичности.

К операции по возвращению детей присоединились команды Save Ukraine, инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, WeAreAllUkrainians, благотворительного фонда "Хуманити" и Объединенного центра по координации поиска и освобождения.

По словам Кулебы, благодаря работе Save Ukraine с момента начала деятельности организации домой уже удалось вернуть более 1400 украинских детей.

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