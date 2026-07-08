Україна повернула з окупації ще 17 дітей, яких росіяни готували до мобілізації та військової підготовки, - Кулеба

Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 17 дітей і підлітків. Серед врятованих – юнаки, яких росіяни намагалися поставити на військовий облік і мобілізувати до армії РФ, а також 20-річна дівчина, яку примушували проходити обов'язкову військову підготовку в окупаційному університеті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба. За його словами, повернення дітей стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

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"Кожен із них пройшов через погрози, тиск та спроби стерти ідентичність. Але тепер вони у безпеці", – наголосив Кулеба.

Серед врятованих – 20-річна Настя, яку окупаційна влада змусила проходити обов'язкову військову підготовку в університеті. За словами Кулеби, дівчина роками жила в атмосфері тотального контролю та страху перед чеченськими військовими, які перевіряли телефони місцевих жителів і чіплялися навіть до неповнолітніх дівчат.

Також вдалося евакуювати 18-річного Віктора. Через проукраїнський напис до нього додому прийшли з обшуком. Після цього хлопець був змушений приховувати свою проукраїнську позицію, постійно змінювати місце перебування та переховуватися, щоб уникнути примусової постановки на військовий облік і подальшої мобілізації до російської армії.

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Ще один врятований – 18-річний Стас. За словами Кулеби, юнак регулярно стикався з агресивною поведінкою російських військових на вулицях і неодноразово змушений був уникати конфліктів та відкритих провокацій з боку озброєних окупантів. У його навчальному закладі намагалися поставити хлопця на військовий облік, однак йому вдалося втекти.

Наразі ці троє молодих людей, а також ще 14 повернутих дітей проходять реабілітацію у центрах "Надії та відновлення". Там вони отримують психологічну підтримку, допомогу у відновленні документів і безпечне місце для життя.

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Микола Кулеба наголосив, що тисячі українських дітей досі залишаються на тимчасово окупованих територіях, де російська влада намагається позбавити їх української ідентичності.

До операції з повернення дітей долучилися команди Save Ukraine, ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, WeAreAllUkrainians, благодійного фонду "Хуманіті" та Об'єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

За словами Кулеби, завдяки роботі Save Ukraine від початку діяльності організації додому вже вдалося повернути понад 1400 українських дітей.

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