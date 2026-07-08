Полиция задержала мужчину, удерживавшего двух заложников в одесской парикмахерской

В Одессе правоохранители завершили спецоперацию и задержали мужчину, который в помещении парикмахерской на улице Академика Филатова удерживал двух заложников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой правоохранители выводят мужчину из помещения и заталкивают в полицейский автомобиль.

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