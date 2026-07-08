Поліція затримала чоловіка, який утримував двох заручників в одеській перукарні. ВIДЕО
В Одесі правоохоронці завершили спецоперацію та затримали чоловіка, який у приміщенні перукарні на вулиці Академіка Філатова утримував двох заручників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому правоохоронці виводять чоловіка із приміщення та заштовхують в поліцейський автомобіль.
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