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Поліція затримала чоловіка, який утримував двох заручників в одеській перукарні. ВIДЕО

В Одесі правоохоронці завершили спецоперацію та затримали чоловіка, який у приміщенні перукарні на вулиці Академіка Філатова утримував двох заручників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому правоохоронці виводять чоловіка із приміщення та заштовхують в поліцейський автомобіль.

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