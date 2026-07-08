УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11418 відвідувачів онлайн
Новини
2 541 13

Невідомий захопив двох заручників у перукарні на вулиці Філатова в Одесі. ВIДЕО

В Одесі невідомий узяв у заручники двох людей у приміщенні перукарні, розташованої на вулиці Академіка Філатова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та бійці спецпідрозділу. Силовики повністю оточили район, перекрили підступи до будівлі та наразі проводять невідкладні заходи і готуються до затримання правопорушника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться: Росія атакувала Одесу дронами: постраждав 23-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

заручник (805) МВС (3520) Одеса (5886) Одеська область (4175) Одеський район (685)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Знову якомусь законсервованому ждуну-рашисту з дозволом на зброю сеча в голову стукнула?
показати весь коментар
08.07.2026 11:04 Відповісти
+3
А тцк цкуни де? Чи вони тільки за беззбройними громадянами здатні ганятися?
показати весь коментар
08.07.2026 11:05 Відповісти
+3
Які вимоги у терориста?Зачіска не сподобалася і вимагає зробить як було?
показати весь коментар
08.07.2026 11:09 Відповісти

Завантаження...

 
 