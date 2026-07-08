Невідомий захопив двох заручників у перукарні на вулиці Філатова в Одесі. ВIДЕО
В Одесі невідомий узяв у заручники двох людей у приміщенні перукарні, розташованої на вулиці Академіка Філатова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та бійці спецпідрозділу. Силовики повністю оточили район, перекрили підступи до будівлі та наразі проводять невідкладні заходи і готуються до затримання правопорушника.
Топ коментарі
+5 Tema9
показати весь коментар08.07.2026 11:04 Відповісти Посилання
+3 Vasya #607130
показати весь коментар08.07.2026 11:05 Відповісти Посилання
+3 олег иванов #434516
показати весь коментар08.07.2026 11:09 Відповісти Посилання
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