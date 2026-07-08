Неизвестный захватил двух заложников в парикмахерской на улице Филатова в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники двух человек в помещении парикмахерской, расположенной на улице Академика Филатова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделения. Силовики полностью оцепили район, перекрыли подступы к зданию и в настоящее время проводят неотложные мероприятия и готовятся к задержанию правонарушителя.
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+3 олег иванов #434516
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