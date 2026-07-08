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Неизвестный захватил двух заложников в парикмахерской на улице Филатова в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники двух человек в помещении парикмахерской, расположенной на улице Академика Филатова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделения. Силовики полностью оцепили район, перекрыли подступы к зданию и в настоящее время проводят неотложные мероприятия и готовятся к задержанию правонарушителя.

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Автор: 

заложник (1456) МВД (9130) Одесса (8171) Одесская область (4428) Одесский район (658)
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Топ комментарии
+5
Знову якомусь законсервованому ждуну-рашисту з дозволом на зброю сеча в голову стукнула?
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08.07.2026 11:04 Ответить
+3
А тцк цкуни де? Чи вони тільки за беззбройними громадянами здатні ганятися?
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08.07.2026 11:05 Ответить
+3
Які вимоги у терориста?Зачіска не сподобалася і вимагає зробить як було?
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08.07.2026 11:09 Ответить

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