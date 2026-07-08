Мужчина захватил заложников в Одессе: в данное время выясняют его психическое состояние, - Нацполиция
Мужчину, взявшего в заложники двух человек в одной из парикмахерских Одессы, в настоящее время осматривают. Решается вопрос о его психическом состоянии и госпитализации.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Также в главном управлении полиции Одесской области рассказали подробности инцидента.
"Сообщение о том, что неизвестный заперся в помещении парикмахерской с работницей салона и посетителем, поступило на спецлинию 102 сегодня утром. На место происшествия были направлены экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального подразделения и спецназовцы.
Угроз в адрес людей, находившихся в помещении, он не высказывал, но открывать дверь отказывался.
Впоследствии правоохранители открыли дверь", - отметили там.
В результате действий мужчины никто из находившихся в помещении не пострадал, жизни и здоровью людей не был нанесен ущерб.
Известно, что оружия или других опасных предметов у мужчины с собой не было.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина удерживал двух заложников в помещении парикмахерской.
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