Чоловік захопив заручників в Одесі: наразі його психічний стан з’ясовують, - Нацполіція

Чоловіка, який взяв у заручники двох чоловік в одній з перукарень Одеси, наразі оглядають. Вирішується питання про його психічний стан та госпіталізацію.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила пресслужба Нацполіції.

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Подробиці

Також в головному управління поліції Одещини розповіли подробиці інциденту.

"Повідомлення про те, що невідомий зачинився в приміщенні перукарні з працівницею салону та відвідувачем надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. На місце події було скеровано екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та спецпризначенців.

Погроз щодо людей присутніх у приміщенні він не висував, але двері відчиняти відмовлявся.

Згодом правоохоронці відчинили двері", - зазначили там.

Внаслідок дій чоловіка ніхто з присутніх у приміщенні не постраждав, життю та здоров’ю людей не було завдано шкоди.

Відомо, що зброї чи інших небезпечних предметів у чоловіка із собою не було.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що в Одесі чоловік утримував двох заручників у приміщенні перукарні.

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