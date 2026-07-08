Чоловік захопив заручників в Одесі: наразі його психічний стан з’ясовують, - Нацполіція
Чоловіка, який взяв у заручники двох чоловік в одній з перукарень Одеси, наразі оглядають. Вирішується питання про його психічний стан та госпіталізацію.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила пресслужба Нацполіції.
Подробиці
Також в головному управління поліції Одещини розповіли подробиці інциденту.
"Повідомлення про те, що невідомий зачинився в приміщенні перукарні з працівницею салону та відвідувачем надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. На місце події було скеровано екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та спецпризначенців.
Погроз щодо людей присутніх у приміщенні він не висував, але двері відчиняти відмовлявся.
Згодом правоохоронці відчинили двері", - зазначили там.
Внаслідок дій чоловіка ніхто з присутніх у приміщенні не постраждав, життю та здоров’ю людей не було завдано шкоди.
Відомо, що зброї чи інших небезпечних предметів у чоловіка із собою не було.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що в Одесі чоловік утримував двох заручників у приміщенні перукарні.
Будь ласка, зачекайте...
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