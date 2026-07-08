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Новини Захоплення заручників в Одесі
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Чоловік захопив заручників в Одесі: наразі його психічний стан з’ясовують, - Нацполіція

Чоловік захопив заручників в Одесі: що відомо?

Чоловіка, який взяв у заручники двох чоловік в одній з перукарень Одеси, наразі оглядають. Вирішується питання про його психічний стан та госпіталізацію.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомила пресслужба Нацполіції.

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Подробиці

Також в головному управління поліції Одещини розповіли подробиці інциденту.

"Повідомлення про те, що невідомий зачинився в приміщенні перукарні з працівницею салону та відвідувачем надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. На місце події було скеровано екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та спецпризначенців.

Погроз щодо людей присутніх у приміщенні він не висував, але двері відчиняти відмовлявся.

Згодом правоохоронці відчинили двері", - зазначили там.

Внаслідок дій чоловіка ніхто з присутніх у приміщенні не постраждав, життю та здоров’ю людей не було завдано шкоди.

Відомо, що зброї чи інших небезпечних предметів у чоловіка із собою не було.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що в Одесі чоловік утримував двох заручників у приміщенні перукарні.

Також дивіться: Невідомий захопив двох заручників у перукарні на вулиці Філатова в Одесі. ВIДЕО

Автор: 

заручник (805) Одеса (5886) Одеська область (4175) Одеський район (685)
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Топ коментарі
+4
Походу це ТЦКшник ***бнувся вкрай. Йому сказали йди лови людей він і пішов
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08.07.2026 12:15 Відповісти
+2
Та дивися на світ з гумором. Бо здається в тебе кукуха також може поїхати.
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08.07.2026 12:29 Відповісти
+1
Наркоман хотів пересидіти приход, а йому все наламали.
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08.07.2026 12:14 Відповісти

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