Три человека погибли и 12 получили ранения вследствие российских атак на Херсонщину
В течение 8 июля 2026 года российская армия обстреляла населённые пункты Херсонской области из ствольной артиллерии, минометов и дронов различных типов, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии три человека погибли, 12 получили травмы.
Жертвы атак
Отмечается, что в Херсоне вследствие атак дронов погибли два мужчины 72 и 53 лет и 72-летняя женщина.
Кроме того, от российских БПЛА в областном центре пострадали еще 12 горожан — враг направил дроны на транспорт, на перекрестки улиц, на здания.
Повреждения
Сообщается, что повреждения получили частные дома, маршрутный и легковой автотранспорт.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль