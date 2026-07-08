Три человека погибли и 12 получили ранения вследствие российских атак на Херсонщину

В течение 8 июля 2026 года российская армия обстреляла населённые пункты Херсонской области из ствольной артиллерии, минометов и дронов различных типов, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что вследствие российской агрессии три человека погибли, 12 получили травмы.

Жертвы атак

Отмечается, что в Херсоне вследствие атак дронов погибли два мужчины 72 и 53 лет и 72-летняя женщина.

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Кроме того, от российских БПЛА в областном центре пострадали еще 12 горожан — враг направил дроны на транспорт, на перекрестки улиц, на здания.

Повреждения

Сообщается, что повреждения получили частные дома, маршрутный и легковой автотранспорт.

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