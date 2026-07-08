Три людини загинули і 12 - поранені через російські атаки на Херсонщину
Упродовж 8 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу, унаслідко чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії три людини загинули, 12 - дістали травм.
Жертви атак
Зазначається, що в Херсоні через атаки дронів загинули два чоловіки 72-х та 53-х років та 72-річна жінка.
Також від російських БпЛА в обласному центрі постраждали ще 12 містян – ворог спрямував дрони у транспорт, на перехрестя вулиць, у будівлі.
Пошкодження
Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні будинки, маршрутний та легковий автотранспорт.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль