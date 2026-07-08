Три людини загинули і 12 - поранені через російські атаки на Херсонщину

Упродовж 8 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу, унаслідко чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії три людини загинули, 12 - дістали травм.

Жертви атак

Зазначається, що в Херсоні через атаки дронів загинули два чоловіки 72-х та 53-х років та 72-річна жінка.

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Також від російських БпЛА в обласному центрі постраждали ще 12 містян – ворог спрямував дрони у транспорт, на перехрестя вулиць, у будівлі.

Пошкодження

Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні будинки, маршрутний та легковий автотранспорт.

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