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Новини Обстріли Херсонщини
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Три людини загинули і 12 - поранені через російські атаки на Херсонщину

РФ вдарила по Херсону

Упродовж 8 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу, унаслідко чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії три людини загинули, 12 - дістали травм.

Жертви атак

Зазначається, що в Херсоні через атаки дронів загинули два чоловіки 72-х та 53-х років та 72-річна жінка.

Також дивіться: Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: загинула жінка, 7 поранених. ФОТОрепортаж

Також від російських БпЛА в обласному центрі постраждали ще 12 містян – ворог спрямував дрони у транспорт, на перехрестя вулиць, у будівлі.

Пошкодження

Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні будинки, маршрутний та легковий автотранспорт.

Читайте: 2 людини загинули, ще 30 - дістали поранення, з них - 2 дитини: наслідки ударів РФ по Херсонщині

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обстріл (35037) Херсон (3917) Херсонська область (6807) Херсонський район (953)
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