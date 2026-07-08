Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: загинула жінка, 7 поранених. ФОТОрепортаж
Війська РФ вкотре свідомо вдарили по автобусу в Херсоні, поранено семеро цивільних, одна жінка загинула.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.
Деталі щодо атаки
Як зазначається, сьогодні близько 07 години ранку військовослужбовці країни-агресора вчинили черговий свідомий акт терору проти мирних жителів Херсона. Вороги підступно спрямували дрон типу "FPV" на маршрутний автобус у мікрорайоні "Шуменський".
Жертви
Внаслідок атаки наразі відомо про сімох постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна жінка, на жаль, загинула.
Пораненим надається необхідна медична допомога.
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