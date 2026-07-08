УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12554 відвідувача онлайн
Новини Фото Удар РФ по маршрутці в Херсоні Обстріли Херсона
240 3

Рашисти вдарили дроном по маршрутці у Херсоні: загинула жінка, 7 поранених. ФОТОрепортаж

Війська РФ вкотре свідомо вдарили по автобусу в Херсоні, поранено семеро цивільних, одна жінка загинула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі щодо атаки

Як зазначається, сьогодні близько 07 години ранку військовослужбовці країни-агресора вчинили черговий свідомий акт терору проти мирних жителів Херсона. Вороги підступно спрямували дрон типу "FPV" на маршрутний автобус у мікрорайоні "Шуменський".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по цивільному авто у Херсоні: загинули двоє чоловіків, є поранені. ФОТОрепортаж

удар по маршрутці у Херсоні
удар по маршрутці у Херсоні
удар по маршрутці у Херсоні

Жертви

Внаслідок атаки наразі відомо про сімох постраждалих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одна жінка, на жаль, загинула.

Пораненим надається необхідна медична допомога.

Також читайте: Росія вдарила по лікарні у Херсоні: загинув 63-річний лікар, - ОВА

Автор: 

маршрутки (353) обстріл (35018) Херсон (3917) Херсонська область (6807) Херсонський район (953)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 