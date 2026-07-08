Рашисты нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: погибла женщина, 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в очередной раз сознательно обстреляли автобус в Херсоне: ранены семь мирных жителей, одна женщина погибла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Подробности об атаке

Как отмечается, сегодня около 7 часов утра военнослужащие страны-агрессора совершили очередной преднамеренный акт террора против мирных жителей Херсона. Враги коварно направили дрон типа "FPV" на маршрутный автобус в микрорайоне "Шуменский".

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Жертвы

В результате атаки на данный момент известно о семи пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести. Одна женщина, к сожалению, погибла.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

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