Рашисты нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: погибла женщина, 7 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ в очередной раз сознательно обстреляли автобус в Херсоне: ранены семь мирных жителей, одна женщина погибла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Подробности об атаке
Как отмечается, сегодня около 7 часов утра военнослужащие страны-агрессора совершили очередной преднамеренный акт террора против мирных жителей Херсона. Враги коварно направили дрон типа "FPV" на маршрутный автобус в микрорайоне "Шуменский".
Жертвы
В результате атаки на данный момент известно о семи пострадавших, получивших ранения различной степени тяжести. Одна женщина, к сожалению, погибла.
Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
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