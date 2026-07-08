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Новости Атака БПЛА на Киев Обстрелы Киева
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Россия атаковала Киев дронами: в Деснянском районе повреждено многоэтажное здание, есть погибшие и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие российского нападения на Киев 8 июля уже пострадали более 10 человек. Есть также погибшие.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Ранее сообщалось, что среди пострадавших вследствие атаки — двое медиков.

Также мэр города Кличко сообщил, что после ночной атаки на Киев во время тушения пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

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Попадание в многоэтажный дом

Известно, что в Деснянском районе российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа, написал Кличко. 

  • По состоянию на 18:50 число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек. Медики госпитализировали 9 человек, в том числе 17-летнего юношу. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. В столице погибли 3 человека. Осмотр здания продолжается.

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Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля
Последствия атаки РФ на Киев 8 июля

Автор: 

Киев (26650) обстрел (33676) война в Украине (8640)
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