Россия атаковала Киев дронами: в Деснянском районе повреждено многоэтажное здание, есть погибшие и пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие российского нападения на Киев 8 июля уже пострадали более 10 человек. Есть также погибшие.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Что известно?
Ранее сообщалось, что среди пострадавших вследствие атаки — двое медиков.
Также мэр города Кличко сообщил, что после ночной атаки на Киев во время тушения пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело погибшей женщины.
Попадание в многоэтажный дом
Известно, что в Деснянском районе российский беспилотник попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа, написал Кличко.
- По состоянию на 18:50 число пострадавших в Киеве возросло до 14 человек. Медики госпитализировали 9 человек, в том числе 17-летнего юношу. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. В столице погибли 3 человека. Осмотр здания продолжается.
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