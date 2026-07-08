РФ атакувала дронами Київ: у Деснянському районі пошкоджена багатоповерхівка, є загиблі та постраждалі. ФОТОрепортаж
Унаслідок російської атаки на Київ 8 липня вже постраждали понад 10 людей. Також є загиблі.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Раніше повідомлялося, що серед постраждалих унаслідок атаки — двоє медиків.
Також мер міста Кличко повідомляв, що після нічної атаки на Київ під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло загиблої жінки.
Влучання у багатоповерховий будинок
Відомо, що у Деснянському районі російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху, написав Кличко.
- Станом на 18:50 кількість постраждалих у Києві зросла до 14 людей. Медики госпіталізували 9 людей, зокрема 17-річного хлопця. Двоє поранених перебувають у важкому стані. У столиці загинули 3 людей. Розвідка будинку триває.
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