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Новини Атака БПЛА на Київ Обстріли Києва
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РФ атакувала дронами Київ: у Деснянському районі пошкоджена багатоповерхівка, є загиблі та постраждалі. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської атаки на Київ 8 липня вже постраждали понад 10 людей. Також є загиблі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Раніше повідомлялося, що серед постраждалих унаслідок атаки — двоє медиків.

Також мер міста Кличко повідомляв, що після нічної атаки на Київ під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

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Влучання у багатоповерховий будинок

Відомо, що у Деснянському районі російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху, написав Кличко. 

  • Станом на 18:50 кількість постраждалих у Києві зросла до 14 людей. Медики госпіталізували 9 людей, зокрема 17-річного хлопця. Двоє поранених перебувають у важкому стані. У столиці загинули 3 людей. Розвідка будинку триває.

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Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня
Наслідки атаки РФ на Київ 8 липня

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Київ (21085) обстріл (35037) війна в Україні (8705)
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