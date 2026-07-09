Российская ПВО сбила собственный Ка-52 стоимостью 16 млн долларов во время охоты на украинские дроны, - Forbes
Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" был сбит собственной мобильной группой противовоздушной обороны во время выполнения миссии по борьбе с дронами. По предварительным данным, экипаж преследовал украинские беспилотники, когда по нему открыли огонь российские силы, которые также искали воздушные цели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
По информации издания, инцидент произошел во время отражения атаки украинских ударных беспилотников AN-196 "Лютый" и Fire Point FP-1. Эти аппараты летают на небольшой высоте и со скоростью менее 120 миль в час (около 190 км/ч), что позволяет им уклоняться от российских зенитных ракетных комплексов, но в то же время делает их потенциальной целью для вертолетов и мобильных огневых групп.
Forbes отмечает, что Россия, следуя украинскому опыту, начала активно использовать ударные вертолеты для борьбы с медленными беспилотниками. Ка-52 были оснащены специальными боеприпасами с воздушным взрывом, предназначенными именно для поражения дронов.
В то же время, как пишет издание, мобильные группы ПВО также патрулируют районы возможного пролета украинских беспилотников. По данным Forbes, подразделение БАРС, сбившие вертолет, использовало переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба".
Автор материала обращает внимание, что российские мобильные огневые группы получают небольшую зарплату, и,стремясь получить премии за каждый сбитый беспилотник, бойцы могут торопиться с открытием огня:
"Плохо оплачиваемые российские мобильные огневые группы стремятся зачесть себе сбивание целей, что приводит к таким дорогостоящим ошибкам".
По информации Forbes, оба члена экипажа Ка-52 катапультировались. Один из них погиб из-за неисправности системы катапультирования, другого удалось эвакуировать.
По оценке автора, Россия потеряла ударный вертолет стоимостью около 16 млн долларов, ракету ориентировочной стоимостью 170 тыс. долларов и одного члена экипажа. При этом украинский беспилотник, который пытались перехватить, продолжил полет.
Издание также отмечает, что это не первый подобный случай. По его данным, с начала полномасштабной войны российская ПВО уже сбила как минимум семь собственных вертолетов, в том числе несколько из них - именно во время попыток перехвата украинских дронов.
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