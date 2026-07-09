Российская ПВО сбила собственный Ка-52 стоимостью 16 млн долларов во время охоты на украинские дроны, - Forbes

Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" был сбит собственной мобильной группой противовоздушной обороны во время выполнения миссии по борьбе с дронами. По предварительным данным, экипаж преследовал украинские беспилотники, когда по нему открыли огонь российские силы, которые также искали воздушные цели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

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По информации издания, инцидент произошел во время отражения атаки украинских ударных беспилотников AN-196 "Лютый" и Fire Point FP-1. Эти аппараты летают на небольшой высоте и со скоростью менее 120 миль в час (около 190 км/ч), что позволяет им уклоняться от российских зенитных ракетных комплексов, но в то же время делает их потенциальной целью для вертолетов и мобильных огневых групп.

Forbes отмечает, что Россия, следуя украинскому опыту, начала активно использовать ударные вертолеты для борьбы с медленными беспилотниками. Ка-52 были оснащены специальными боеприпасами с воздушным взрывом, предназначенными именно для поражения дронов.

В то же время, как пишет издание, мобильные группы ПВО также патрулируют районы возможного пролета украинских беспилотников. По данным Forbes, подразделение БАРС, сбившие вертолет, использовало переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба".

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Автор материала обращает внимание, что российские мобильные огневые группы получают небольшую зарплату, и,стремясь получить премии за каждый сбитый беспилотник, бойцы могут торопиться с открытием огня:

"Плохо оплачиваемые российские мобильные огневые группы стремятся зачесть себе сбивание целей, что приводит к таким дорогостоящим ошибкам".

По информации Forbes, оба члена экипажа Ка-52 катапультировались. Один из них погиб из-за неисправности системы катапультирования, другого удалось эвакуировать.

По оценке автора, Россия потеряла ударный вертолет стоимостью около 16 млн долларов, ракету ориентировочной стоимостью 170 тыс. долларов и одного члена экипажа. При этом украинский беспилотник, который пытались перехватить, продолжил полет.

Издание также отмечает, что это не первый подобный случай. По его данным, с начала полномасштабной войны российская ПВО уже сбила как минимум семь собственных вертолетов, в том числе несколько из них - именно во время попыток перехвата украинских дронов.

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