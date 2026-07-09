Російська ППО збила власний Ка-52 за 16 млн доларів під час полювання на українські дрони, - Forbes

Російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" був збитий власною мобільною групою протиповітряної оборони під час виконання протидронової місії. За попередніми даними, екіпаж полював на українські безпілотники, коли по ньому відкрили вогонь російські сили, які також шукали повітряні цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

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За інформацією видання, інцидент стався під час відбиття атаки українських ударних безпілотників AN-196 "Лютий" та Fire Point FP-1. Ці апарати літають на невеликій висоті та зі швидкістю менш як 120 миль на годину (близько 190 км/год), що дозволяє їм уникати російських зенітних ракетних комплексів, але водночас робить потенційною ціллю для гелікоптерів і мобільних вогневих груп.

Forbes зазначає, що Росія, наслідуючи український досвід, почала активно використовувати ударні вертольоти для боротьби з повільними безпілотниками. Ка-52 були оснащені спеціальними боєприпасами з повітряним підривом, призначеними саме для ураження дронів.

Водночас, як пише видання, мобільні групи ППО також патрулюють райони можливого прольоту українських безпілотників. За даними Forbes, підрозділ БАРС, який збив вертоліт, використовував переносний зенітний ракетний комплекс 9К333 "Верба".

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Автор матеріалу звертає увагу, що російські мобільні вогневі групи отримують невелику зарплату, тому бійці, прагнучи отримати премію, можуть поспішати з відкриттям вогню:

"Погано оплачувані російські мобільні вогневі групи прагнуть зарахувати собі збиття цілей, що призводить до таких дороговартісних помилок".

За інформацією Forbes, обидва члени екіпажу Ка-52 катапультувалися. Один із них загинув через несправність системи катапультування, іншого вдалося евакуювати.

За оцінкою автора, Росія втратила ударний вертоліт вартістю близько 16 млн доларів, ракету орієнтовною вартістю 170 тис. доларів та одного члена екіпажу. При цьому український безпілотник, який намагалися перехопити, продовжив політ.

Видання також зазначає, що це не перший подібний випадок. За його даними, від початку повномасштабної війни російська ППО вже збила щонайменше сім власних гелікоптерів, зокрема кілька з них – саме під час спроб перехоплення українських дронів.

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