Российские беспилотники атаковали город Валки в Харьковской области, погибла 50-летняя женщина, - ОВА

Российские беспилотники атаковали город Валки в Харьковской области, в результате чего погибла 50-летняя женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Удар по городу и последствия атаки

По его словам, в результате обстрела также была ранена 23-летняя девушка, ее госпитализировали. Еще двое человек, 27-летний мужчина и 18-летний юноша, перенесли острую стрессовую реакцию. Медики оказали им помощь на месте.

В результате атаки произошел пожар. Повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее сообщалось о нападении российского БПЛА на торговый объект в Харьковской области: трое пострадавших, повреждены магазины и почтовое отделение.

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