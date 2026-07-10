Российские беспилотники атаковали город Валки в Харьковской области, погибла 50-летняя женщина, - ОВА
Российские беспилотники атаковали город Валки в Харьковской области, в результате чего погибла 50-летняя женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Удар по городу и последствия атаки
По его словам, в результате обстрела также была ранена 23-летняя девушка, ее госпитализировали. Еще двое человек, 27-летний мужчина и 18-летний юноша, перенесли острую стрессовую реакцию. Медики оказали им помощь на месте.
В результате атаки произошел пожар. Повреждены пять частных домов и два хозяйственных постройки.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
Ранее сообщалось о нападении российского БПЛА на торговый объект в Харьковской области: трое пострадавших, повреждены магазины и почтовое отделение.
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