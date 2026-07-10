Боец Lasar’s Group НГУ Константин Остапенко (Варта) погиб при выполнении боевого задания на Запорожском направлении

Защищая Украину, погиб младший сержант Национальной гвардии Украины, боец Lasar's Group Константин Остапенко с позывным "Варта".

Об этом сообщили в Lasar's Group НГУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем?

Известно, что Варта погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении после удара российского FPV-дрона.

Константин — доброволец, вставший на защиту Украины 28 февраля 2022 года. С первых дней службы был водителем бронеавтомобиля VARTA — отсюда и происходит позывной.

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Сначала "Варта" выполнял боевые задачи по охране аэропортов в Борисполе и Гостомеле. Впоследствии вошел в состав одной из первых мобильных огневых групп.

Тогда они только развертывались в качестве эксперимента. "Варта" вместе с побратимом "Круком" охраняли небо над Трипольской ТЭС. Бойцы были первыми, кто уничтожил российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета.

Что вспоминают побратимы?

В марте 2024 года воин присоединился к Lasar’s Group в качестве водителя экипажа тяжелых бомбардировщиков. Благодаря своему мастерству за рулем он неоднократно вывозил ребят из опасных ситуаций.

Побратим "Крук" вспоминает, что боец обожал автомобили. Устройство техники, ремонт, обслуживание — Константин всегда брался за это с увлечением. Вождение было для него и хобби, и призванием.

По словам побратимов, Варта обладал очень острым чувством справедливости. Если кто-то её нарушал, боец никогда не молчал. В то же время Константин был очень добрым и всегда помогал, чем мог.

У погибшего Героя остались жена и трое детей.

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