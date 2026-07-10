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Новости Потери Украины
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Боец Lasar’s Group НГУ Константин Остапенко (Варта) погиб при выполнении боевого задания на Запорожском направлении

Погиб воин Константин Остапенко

Защищая Украину, погиб младший сержант Национальной гвардии Украины, боец Lasar's Group Константин Остапенко с позывным "Варта".

Об этом сообщили в Lasar's Group НГУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем?

Известно, что Варта погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении после удара российского FPV-дрона.

Константин — доброволец, вставший на защиту Украины 28 февраля 2022 года. С первых дней службы был водителем бронеавтомобиля VARTA — отсюда и происходит позывной.

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  • Сначала "Варта" выполнял боевые задачи по охране аэропортов в Борисполе и Гостомеле. Впоследствии вошел в состав одной из первых мобильных огневых групп.
  • Тогда они только развертывались в качестве эксперимента. "Варта" вместе с побратимом "Круком" охраняли небо над Трипольской ТЭС. Бойцы были первыми, кто уничтожил российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета.

Что вспоминают побратимы?

В марте 2024 года воин присоединился к Lasar’s Group в качестве водителя экипажа тяжелых бомбардировщиков. Благодаря своему мастерству за рулем он неоднократно вывозил ребят из опасных ситуаций.

Побратим "Крук" вспоминает, что боец обожал автомобили. Устройство техники, ремонт, обслуживание — Константин всегда брался за это с увлечением. Вождение было для него и хобби, и призванием.

По словам побратимов, Варта обладал очень острым чувством справедливости. Если кто-то её нарушал, боец никогда не молчал. В то же время Константин был очень добрым и всегда помогал, чем мог.

У погибшего Героя остались жена и трое детей.

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